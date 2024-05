Ottensen holt Stark aus der Oberliga

Teutonia Ottensen hat sich zur neuen Saison die Dienste von Christian Stark gesichert. Der 26-jährige Angreifer, der in der Jugend des Hamburger SV ausgebildet wurde, kommt vom Oberligisten ETSV Hamburg. "Christian ist in der Offensive variabel einsetzbar. Er hat eine gute Übersicht und ein starkes Spielverständnis. Gleichzeitig hat er einen guten Abschluss und ist eiskalt vor dem Tor. Wir freuen uns, dass er sich für uns entschieden hat", so der sportliche Leiter Kevin Weidlich.