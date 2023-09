Osnabrück weiterhin sieglos mit der roten Laterne

Nach der 0:1-Niederlage gegen die SV Elversberg hat der VfL Osnabrück weiterhin nur einen Punkt auf dem Konto. Aufstiegstrainer Tobias Schweinsteiger ist vor allem mit der Offensive unzufrieden.

Der VfL Osnabrück steht nach der vierten Niederlage im fünften Spiel in der 2. Liga mal wieder mit leeren Händen da. Im Duell gegen Mitaufsteiger SV Elversberg setzte es zuletzt eine bittere 0:1-Pleite. Nach dem Aufstieg in der vergangenen Saison ist der VfL erstmals seit der Saison 2020/21 wieder zweitklassig.

Der Start in die neue Liga verlief für die Osnabrücker denkbar unglücklich, nachdem der Gegentreffer zum 2:3 für den Karlsruher SC erst in der 87. Minute fiel. Darauf folgte der erste Punktgewinn gegen den SC Paderborn und zuletzt drei Niederlagen in Folge. Darunter die späte, aber am Ende doch nicht erfolgreiche Aufholjagd beim 2:3 gegen den 1. FC Nürnberg.

Schweinsteiger: "Uns fehlt die Konsequenz im letzten Drittel"

Der VfL blieb, wie schon in den Spielen zuvor, glücklos. Gegen die SV Elversberg gelang dem Team von Trainer Tobias Schweinsteiger vor heimischer Kulisse nicht einmal ein eigener Treffer. "Nach vorne haben wir ein paar Aktionen gehabt, aber grundsätzlich fehlt meiner Mannschaft die Konsequenz im letzten Drittel", so der 41-Jährige. Man habe es nicht geschafft, die Mentalität an den Tag zu legen, um das Spiel auf die eigene Seite zu ziehen.

"Wir arbeiten sehr viel und sind Woche für Woche auf Augenhöhe mit dem Gegner", es habe aber den Anschein, als würde es nicht ganz reichen, fasste der Aufstiegstrainer der Lila-Weißen den verkorksten Saisonstart zusammen.

Nach der Länderspielpause müssen die Osnabrücker am Sonntag (17.09., 13:30 Uhr) in Hannover ran, dann sollen endlich die nächsten Punkte eingefahren werden.