Osnabrück und die Frage: "Wie verzweifelt ist unsere Lage?"

Der VfL Osnabrück hat mit viel Glück drei Punkte aus Wiesbaden mitgebracht, weil Christian Conteh einfach zu schnell war und der Schiedsrichter falsch lag.

"Auf der Basis der letzten 30 Minuten haben wir einen sehr, sehr glücklichen Sieg eingefahren", kommentierte Trainer Uwe Koschinat nach der Partie beim SVWW. Während er mit der ersten Halbzeit des VfL noch zufrieden war, änderte sich das Geschehen. "In der zweiten Halbzeit sind die Kräfteverhältnisse auch durch die Wechsel meines Kollegen extrem gekippt", gab Koschinat zu. "Diese enorme Körperlichkeit zu verteidigen war für uns sehr, sehr schwer."

"Da brauchten wir schon sehr, sehr viel Solidarität, Glück und einen starken Torwart, vielleicht die eine oder andere glückliche Entscheidung auch vom Schiedsrichter für uns, um nicht den Ausgleichstreffer zu kassieren", wusste der VfL-Coach. Schiedsrichter Florian Exner verzichtete beim vermeintlichen Ausgleich durch Aleksandar Vukotic darauf, sich die Szene nochmal anzuschauen und entschied auf Foul, was nicht nachvollziehbar war.

Keeper Kühn trifft die richtige Entscheidung

So machte letztlich eine Szene den Unterschied. "Der Dosenöffner für das Spiel war die Entscheidung von Kühn, das Spiel schnell zu machen und Conteh auf die Reise zu schicken", erklärte Koschinat. Der Keeper zündete mit seinem Abwurf bei Conteh, der mit 34,7 km/h die Stunde gemessen wurde, den Turbo. Der Stürmer, der zu den schnellsten der Liga gehört, war nicht mehr zu bremsen, und schoss nach seinem Solo ein.

"Ein Spieler mit wirklich außergewöhnlichen Fähigkeiten"

"Christian ist ein Spieler mit wirklich außergewöhnlichen Fähigkeiten", bekam er ein Sonderlob von seinem Coach, der gleichermaßen einschränkte: "Ein toller Spieler, der aber in anderen Teilbereichen noch sehr viel draufpacken muss, um dieses Einzelpotential, was er hat, auch tatsächlich rundzumachen."

Was ist nach dem Dreier jetzt noch drin? Koschinat verriet, dass er "wahnsinnig oft gefragt wird, wie verzweifelt unsere Lage ist". Fakt ist: "Wir brauchen einen deutlich besseren Punkteschnitt als in der Hinrunde, was wir jetzt erstmal geschafft haben." Die Hinrunde schloss Osnabrück abgeschlagen mit neun Punkten ab. In der Rückrundentabelle rangiert der Traditionsklub derzeit mit bereits zwölf Punkten auf Rang elf.

Deswegen gilt weiter das Motto: "Wir wollen von Woche zu Woche schauen, was wir in der 2. Liga noch erreichen können." Immerhin sind ja noch 21 Punkte zu vergeben und der Rückstand auf Platz 16 (Kaiserslautern) beträgt acht Punkte.