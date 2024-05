Osnabrück gegen Schalke verlegt - Neu-Ansetzung am Millerntor

Aufgrund einer Nutzungsuntersagung kann am Samstag in Osnabrück nicht gespielt werden. Die DFL hat die Partie des VfL gegen Schalke neu angesetzt - und nach St. Pauli verlegt.

Hier wird am Samstag nicht gespielt: Die Bremer Brücke in Osnabrück weist Mängel an der Dachkonstruktion auf. IMAGO/osnapix

Überraschend kam die Nachricht am Dienstag, dass die Bremer Brücke aufgrund von Mängeln an der Dachkonstruktion gesperrt ist. Am Donnerstag reagierte die DFL und hat die ursprünglich für Samstagmittag angesetzte Partie zwischen dem VfL Osnabrück und Schalke 04 verlegt. Grund sei, dass die Stadt Osnabrück "am heutigen Tag schriftlich eine sofort vollziehbare Nutzungsunterlassung angeordnet" habe.

Das Duell findet nun am Dienstag, den 7. Mai, um 18.30 Uhr statt. Gespielt wird dann allerdings nicht in Osnabrück, sondern im Millerntor-Stadion, der Heimspielstätte des FC St. Pauli. Die Ansetzung sei nach Anhörung beider Vereine und im Einvernehmen mit dem FC St. Pauli, dem übertragenden Sender Sky und den Sicherheitsbehörden erfolgt, heißt es in der DFL-Mitteilung.

Prüfung ergab Mängel

Nach einer "turnusmäßig durchgeführten gutachterlichen Prüfung der Dachkonstruktionen" war dem VfL eine vorübergehende Nutzungsuntersagung für die Bremer Brücke erteilt worden. Das Zweitliga-Schlusslicht hatte daraufhin sofort Kontakt zur DFL aufgenommen und auch Gegner Schalke 04 in Kenntnis gesetzt.

Die Knappen ließen danach verlauten, dass sie "im Sinne des Wettbewerbs und der sportlichen Gegebenheiten" die Erwartungshaltung haben, "dass das Spiel wie geplant am Samstag stattfinden kann". Dem ist nun nicht so.

Die DFL stellte fest, dass eine zeitnahe Austragung der Partie nicht gewährleistet werden kann. "Gerade im Saisonfinale hält die DFL es jedoch zum Schutz der Wettbewerbsintegrität für geboten, soweit umsetzbar, ein abgesetztes Spiel eines Spieltags vor dem darauffolgenden Spieltag auszutragen, um die zeitliche Abfolge des Spielplans beizubehalten", schreibt der Ligaverband.

Osnabrück lehnte Austragung am Wochenende offenbar ab

Der FC Schalke 04 reagierte kurz darauf mit einer Stellungnahme und schrieb, dass eine Austragung noch an diesem Wochenende umsetzbar gewesen sei. "Der Vorstand hat Kenntnis darüber, dass mindestens ein neutrales Drittstadion, das die gesetzten Kriterien erfüllt, eine grundsätzliche Bereitschaft zur Veranstaltung des Spiels mit Fans an diesem Wochenende bereits am Mittwoch (1.5.) signalisiert hatte", schrieb der Verein. Dies habe der VfL Osnabrück allerdings "aus diversen Gründen" abgelehnt.

"Eine Ansetzung gegen den Willen der Niedersachsen würde rechtliche Risiken bedeuten, die die Deutsche Fußball Liga (DFL) in ihrer Entscheidung berücksichtigen musste und die für S04 inhaltlich nachvollziehbar sind", heißt es im Schalke Statement weiter. Die DFL sei Schalkes Wunsch gefolgt, mindestens drei Tage Zeit vor dem Heimspiel gegen Hansa Rostock am 11. Mai zu haben. Informationen zum Ticketverkauf will S04 zu einem späteren Zeitpunkt mitteilen.