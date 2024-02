Hannover patzt in Osnabrück: Engelhardt köpft VfL zum zweiten Saisonsieg

Osnabrück feiert den zweiten Saisonsieg und sendet im Abstiegskampf ein Lebenszeichen. Gegen Hannover gewann der VfL mit 1:0 und setzte der Siegesserie von 96, die einen herben Dämpfer hinnehmen im Aufstiegskampf hinnehmen müssen, somit ein Ende.

VfL-Coach Uwe Koschinat nahm nach der 1:3-Pleite in Elversberg drei Änderungen vor. Kleinhansl (zurück nach Gelbsperre), Wulff und Niemann begannen anstelle von Androutsos (krank), Conteh und Goiginger (je Bank).

Hannovers Trainer Stefan Leitl sah nach dem 2:1-Heimsieg gegen Fürth dagegen kaum Not zur Veränderung. Einzig der zuletzt rot-gesperrte Halstenberg kehrte in die Startelf zurück, dafür musste Voglsammer wieder auf der Bank Platz nehmen.

Kaum offensive Szenen - Tresoldi verletzt runter

Hannover begann druckvoll und wollte gleich vom Start an klarmachen, in welche Richtung das Spiel gehen soll - schließlich war es das Duell des Tabellenletzten gegen das wohl formstärkste Team der Liga (noch ungeschlagen in 2024 und zuletzt vier Siege in Folge). Leopold scheiterte mit einem ersten Freistoß aber an Kühn (4.). Osnabrück gelang es aber mit fortlaufender Spielzeit, sich ins Spiel zu kämpfen und auf Augenhöhe zu begeben.

Engelhardt hatte für den VfL den ersten, wenn auch nicht wirklich gefährlichen Abschluss. Hannover tat sich zunehmend schwer; es gab beiderseits kaum nennenswerte Szenen. Zunächst knackte Gyamfi den neuen Geschwindigkeits-Top-Wert für die oberen beiden deutschen Profiligen (36,58 km/h), ehe einzig Tresoldi per Kopf zu einem guten Versuch (30.) kam. Dabei verletzte sich der Youngster aber und musste benommen vom Platz genommen werden.

Osnabrück versuchte es immer wieder mit hohen Bällen und Flanken in die Mitte, wo die Hannoveraner aber stets zur Stelle waren und klären konnten. Weil aber auch die Gäste nach wie vor kaum gefährlich wurden, ging es torlos in die Katakomben.

Hannover lässt die Führung liegen - Engelhardt trifft für Osnabrück

Die Gäste aus Hannover kamen zunächst mit einem anderen Gesicht aus der Pause und hatten durch zwei Doppelchancen von Nielsen (46.) und Halstenberg (51.) sowie einen Distanzversuch von Schaub (52.) die Führung auf dem Fuß, die aber nicht fallen wollte.

Osnabrück brauchte einige Minuten, um sich aus dem Druck der Gäste zu lösen, ging dann aber plötzlich in Führung. Mit der ersten Strafraumszene ging der Hausherr im Anschluss an eine Ecke durch Engelhardt in Führung (61.). In Minute 68 hatte der eingewechselte Conteh gar die nächste Kopfballgelegenheit (68.)

96 fehlen die Ideen

Das Team aus der niedersächsischen Landeshauptstadt blieb das aktivere Team, den Druck vor dem gegnerischen Tor konnte es aber nicht aufrechterhalten. Die gut getretenen Standards von Leopold wurden immer wieder gefährlich, doch Nielsen blieb unglücklich vor dem Tor (71.). Osnabrück zog sich zurück und konzentrierte sich vollends darauf, die Null zu halten. Hannover fehlten die Ideen, meist flogen Halbfeldflanken in den Sechzehner, die aber zu nichts führten.

So blieb es beim 1:0, durch das Osnabrück den zweiten Saisonsieg feierte und Hoffnung im Abstiegskampf schöpft. Hannover musste nach zuletzt vier Siegen dagegen die erste Niederlage im Jahr 2024 hinnehmen und stolpert im Kampf um den Aufstieg. Der VfL muss nächsten Sonntag zum HSV (13.30 Uhr), gegen den er den ersten Saisonsieg gefeiert hat. 96 empfängt am Tag davor Fortuna Düsseldorf (13 Uhr).