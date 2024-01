Osei-Tutu: Leihe von Bochum nach Griechenland fix

Der VfL Bochum hat wie erwartet Flügelspieler Jordi Osei-Tutu an den griechischen Erstligisten PAS Ioannina verliehen. Der 25-Jährige, der vergangene Saison noch 22 Pflichtspiele für den Bundesligisten absolviert hatte, war in der Hinrunde in Bochum nicht mehr zum Einsatz gekommen. Sein Vertrag beim VfL läuft noch bis 2025, Angaben über die Dauer der Leihe gab es seitens des VfL nicht.