Ortega Moreno vor ManCity-Wechsel: "Zeit, Auf Wiedersehen zu sagen"

Stefan Ortega Moreno (29) hat sich von Arminia Bielefeld verabschiedet. Sein Wechsel zu Manchester City rückt näher.

Ihn zieht es in die Premier League: Stefan Ortega Moreno. picture alliance/dpa

"Es ist Zeit, Auf Wiedersehen zu sagen", schrieb Ortega Moreno am späten Montagabend bei Instagram. "Ich wollte mich für unglaubliche zwölf Jahre Arminia Bielefeld bedanken. Es war eine unbeschreibliche Reise, in der ich mich sportlich wie menschlich enorm weiterentwickelt habe. Wir haben den Aufstieg in die Bundesliga geschafft mit einem spektakulären Klassenerhalt im Jahr danach."

Wie der kicker bereits am vergangenen Donnerstag berichtet hatte, steht Ortega Moreno vor einem Wechsel zu Manchester City. Beim amtierenden englischen Meister soll der fußballerisch starke Torhüter die Nummer 2 hinter Stammkeeper Ederson (28) werden - was ihm wohl zumindest in den nationalen Pokalwettbewerben Spielpraxis bescheren würde.

Ortega Moreno will "für immer" Bielefeld-Fan bleiben

Zack Steffen (27), Edersons bisheriger Vertreter, war in der vergangenen Saison zu neun Pflichtspieleinsätzen gekommen. Wie es für den US-Amerikaner weitergeht, steht noch nicht fest.

Ortega Moreno, der in der zurückliegenden Saison trotz des Abstiegs drittbester Bundesliga-Torwart nach kicker-Noten war (2,74) und nun ablösefrei zu haben ist, kündigte am Montag an, "für immer" Arminia-Fan zu bleiben. Sein Abschiedsstatement endet mit den Worten: "Vielen Dank für alles. Bis bald! Euer Tego."