Ortega-Förderer Kostmann wird Torwarttrainer in Augsburg

Marco Kostmann (57) zieht von Bielefeld nach Augsburg. Der ehemalige Torwarttrainer der Arminia soll sich nun um Finn Dahmen und Co. kümmern.

Leitet künftig die Torhüter in Augsburg an: Marco Kostmann. IMAGO/pmk

Unter seiner Führung reifte Stefan Ortega Moreno zum Bundesliga-Spitzenkeeper und wurde in diesem Jahr Triple-Sieger mit Manchester City, nun soll Marco Kostmann Neuzugang Finn Dahmen beim FC Augsburg aufs nächste Level hieven.

Der 57-Jährige musste wie fast der gesamte Staff nach dem Bielefelder Abstieg in die 3. Liga gehen, gleichwohl genießt er in Ostwestfalen nach wie vor ein hohes Ansehen - genau wie in Manchester. "Da verliert der Verein nicht nur sportlich einen Fachmann", hatte Ortega Moreno jüngst einen Bielefelder Post bei Instagram kommentiert. "Der nächste Verein wird sich freuen, dich zu kriegen. Danke, einfach Danke!"

Kostmann war im April des Vorjahres sogar kurzzeitig für vier Spiele als Interimstrainer eingesprungen, konnte den Bundesliga-Abstieg des DSC aber nicht mehr verhindern. Neben Kostmann kommt Quirin Löppert als weiterer Reha- und Athletiktrainer zum FCA. Der 36-Jährige war zuletzt als Athletiktrainer bei Borussia Mönchengladbach im Einsatz.

"Um sich in vielen Details verbessern zu können, ist es wichtig, dass wir Experten im Team haben, die sich ergänzen und gemeinsam alles dafür tun, dass wir erfolgreich sind", erklärte Geschäftsführer Sport Stefan Reuter. "Wir sind überzeugt, dass wir durch diese neuen Stellen und das zusätzliche Personal noch individueller mit den Spielern arbeiten können."

Kostmann beerbt Barbuscak

In Augsburg beerbt der gebürtige Rostocker Kristian Barbuscak, der seit 2020 Rafal Gikiewicz und Co. betreut hatte. Nachdem der Vertrag des Polen nicht verlängert worden war, muss nun auch Barbuscak weiterziehen.