Orban spendet Stammzellen - Einsatz gegen Union fraglich

RB Leipzig muss im Topspiel gegen Union Berlin am Samstag womöglich auf Abwehrchef Willi Orban verzichten - weil dieser Stammzellenspender wird.

Willi Orban hat in dieser Saison noch keine Minute in der Bundesliga verpasst. Wenn RB Leipzig am Samstagabend (18.30 Uhr, LIVE! bei kicker) den Tabellenzweiten Union Berlin zum Bundesliga-Topspiel empfängt, könnte sich das ändern: Orban wird am Mittwoch zum Stammzellenspender.

"Natürlich war ich zunächst überrascht, als ich die Info bekam, dass ich als Spender in Frage komme", sagte der 30-jährige Abwehrspieler, der seit 2017 in der Deutschen Knochenmarkspenderdatei (DKMS) registriert ist, der "Bild". "Ich habe aber zu keinem Zeitpunkt gezweifelt, sondern wollte die Spende direkt angehen. Das ist die Möglichkeit, mit sehr geringem Aufwand ein Menschenleben zu retten, da gibt es für mich keine zwei Meinungen. Ich hoffe sehr, dass meine Spende dazu beitragen kann, den Empfänger oder die Empfängerin vollständig zu heilen."

"Klar kann es sein, dass ich nun das Spiel gegen Union verpasse"

Orban erhält bereits seit Samstag Spritzen für die mehrstündigen Stammzellentnahme, die am Mittwoch in Dresden erfolgen soll. Ob er danach schon gegen Union wieder auf dem Rasen stehen kann, ist ungewiss. "Klar kann es sein, dass ich nun das Spiel gegen Union verpasse - bei allem sportlichen Ehrgeiz ist das in diesem Fall zweitrangig", findet Orban. "Und wer mich kennt, weiß, dass ich alles dafür tun werde, schnell wieder zum Team zu stoßen."

Orban, der mit einem kicker-Notenschnitt von 3,16 zu den besten Innenverteidigern der laufenden Saison gehört und auch schon drei Treffer erzielte, wünscht sich, "dass sich noch viel mehr Menschen registrieren lassen. Es ist wirklich total simpel, ich fühle mich sehr gut betreut. Mein Beispiel zeigt, dass eine Registrierung absolut Sinn ergibt."

Ziel der DKMS ist, möglichst vielen Blutkrebspatientinnen und -patienten mit einer Stammzelltransplantation eine Heilung zu ermöglichen (Hier können auch Sie sich registrieren.).