"Optimierung des Kaders": S04 löst Lodes Vertrag nach nur sechs Spielen auf

Schalke 04 hat sich nach nicht einmal einem Jahr von Abwehrspieler Marius Lode (29) getrennt. Der Norweger ist somit schon wieder Geschichte in Gelsenkirchen.

Fast genau sieben Monate liegen zwischen der Verpflichtung und der Trennung von Marius Lode. Der FC Schalke 04 scheint keine Verwendung mehr für den am 14. Januar geholten Verteidiger gehabt zu haben, denn der Verein verkündete am 16. August per Pressemitteilung: "Königsblau arbeitet weiter an der Optimierung des Kaders: Am Dienstag hat der FC Schalke 04 den ursprünglich bis zum 30. Juni 2024 gültigen Vertrag mit Marius Lode aufgelöst."

Die Zeit von Lode, der im Januar vom norwegischen Klub Bodö/Glimt gekommen war, ist also wieder vorbei. "Beide Seiten waren mit der Situation nicht zufrieden, deshalb haben wir uns zusammengesetzt und entschieden, den Vertrag aufzulösen", wird Sportdirektor Rouven Schröder zitiert. S04 komme das Vorgehen wirtschaftlich entgegen, und "Marius ist frei und kann sich einer neuen sportlichen Herausforderung stellen."

Der 29-jährige Abwehrspieler absolvierte für Schalke 04 gerade einmal sechs Partien in der 2. Bundesliga, er bereitete dabei zwei Treffer vor. Für die norwegische Nationalmannschaft bestritt Lode zwei Spiele - in der Bundesliga nun keines.