Operativer Eingriff: Schalke wochenlang ohne Kaminski

Der FC Schalke 04 muss in den kommenden Wochen auf Innenverteidiger Marcin Kaminski verzichten. Der 30-Jährige unterzog sich am Dienstag einem operativen Eingriff.

Kaminski hatte am ersten Spieltag gegen Köln (1:3) in der Startelf gestanden, war bei den drei Spielen im Anschluss aber nicht mehr zum Einsatz gekommen. In den vergangenen zwei Wochen fehlte er dann ohnehin bereits wegen der Risswunde.

Diese Glasschnittwunde stellte sich nun als hartnäckiger raus, sie sei "nicht so verheilt wie zunächst erhofft", wie der Verein am Dienstag mitteilte. Aus diesem Grund musste sich Kaminski nun einem kleinen operativen Eingriff unterziehen, wodurch er auch in den kommenden Wochen fehlen wird.

Am kommenden Wochenende reist der FC Schalke am Samstag zum Revierderby nach Dortmund (15.30 Uhr), anschließend legt die Bundesliga aufgrund von Länderspielen eine Pause ein. Ob Kaminski Ende September dann wieder einsatzbereit ist, ließ der Bundesligist offen.