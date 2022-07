Operation erfolgt: Haller "auf einem sehr guten Weg"

BVB-Stürmer Sebastien Haller (28) hat sich der Tumor-OP bereits unterzogen. Das bestätigte Dortmunds Sportdirektor Sebastian Kehl.

"Zum Glück kann ich heute sagen, dass die Operation gut verlaufen ist und dass er auf einem sehr guten Weg ist", sagte Kehl in einem am Dienstag vom Verein veröffentlichten Video. Nähere Angaben zu Hallers Gesundheitszustand machte der Sportdirektor nicht. Da das Video allerdings im am Samstag zu Ende gegangenen Trainingslager in Bad Ragaz aufgenommen wurde, ist davon auszugehen, dass die Operation bereits vor einigen Tagen erfolgt ist.

Anfang vergangener Woche war Haller aus dem Trainingslager abgereist, nachdem er über Unwohlsein geklagt hatte. Bei anschließenden Untersuchungen war ein Tumor im Hoden entdeckt worden. "Es hat etwas gemacht mit uns an diesem Abend", sagte Kehl weiter. "Es hat auch am nächsten Tag Zeit gebraucht, um es zu verarbeiten. Man kämpft um Spiele, man kämpft um Siege, aber hier geht es um mehr. Um Sebastien Haller, um seine Familie und um seine Gesundheit. Das sind Dinge, die für ihn in seinem Leben viel wichtiger sind als ein Gegentor oder ein Elfmeter."

Trotzdem habe es im Trainingslager den Punkt gegeben, an dem man sich "weiter konzentrieren muss", so Kehl. Dabei habe auch Haller selbst geholfen. "Er war super stabil und positiv und hat der Mannschaft gesagt: 'Hey, macht euren Job und gebt alles. Seht zu, dass wir noch voll im Rennen sind, wenn ich zurückkomme.'" Bislang hat der BVB noch keine prognostizierte Ausfallzeit kommuniziert.