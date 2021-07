Onana zurück - und doch bald weg

Die Rückkehr von Amadou Onana auf den Trainingsplatz lässt keine Rückschlüsse darauf zu, dass seine Zukunft womöglich doch in Hamburg liegen könnte.

Seit Dienstag ist Amadou Onana wieder am Ball, nachdem er den Saisonauftakt des HSV auf Schalke (3:1) am vergangenen Freitag wegen Knieproblemen verpasst hatte - der Wechsel zum OSC Lille nimmt dennoch immer konkretere Formen an.

Bis zum Wochenende hatte der französische Meister ein Kaufangebot in Höhe von sechs Millionen Euro abgegeben und war bei den Hanseaten damit abgeblitzt. Der 19-jährige belgische Mittelfeldspieler ist noch bis 2024 gebunden und soll keinesfalls unter Wert verkauft werden. Der liegt nach Ansicht der HSV-Bosse bei 9 Millionen Euro, dazu wollen sie an einem möglichen Weiterverkauf partizipieren und Erfolgsklauseln eingebaut bekommen.

Lille bewegt sich auf den HSV zu

Klar ist: Der klamme Zweitligist hätte Einnahmen dringend nötig, einen Zwang sehen die Macher offiziell nicht und geben sich gelassen. Sie wissen um den Wechselwunsch des Ex-Hoffenheimers, verweisen aber auf den gültigen Kontrakt. Mittwoch hat sich Lille auf den HSV zubewegt, ein Durchbruch indes ist noch nicht erzielt. Der Trend aber ist: Eine Rückkehr von Dauer wird der Aufenthalt Onanas auf den Trainingsplatz im Volkspark dennoch nicht sein.