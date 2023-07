Omlins Rezept, wie der Umbruch gelingen kann

Gladbachs Torhüter Jonas Omlin steht für klare Kante. Das zeigte sich auch am Dienstag wieder, als er in Rottach-Egern zu verschiedenen Themen Stellung bezog.

Die Zeit im Trainingslager am Tegernsee ist auch die Zeit des Zusammenwachsens. Einen großen Kaderumbruch erfolgreich zu bewältigen, geht nicht von heute auf morgen. Erste, wichtige Fortschritte hat Jonas Omlin aber schon ausgemacht. "Die Mannschaft lebt", sagt der Torhüter, "das sehen wir jeden Tag auf dem Platz. Es ist viel Spannung drin, alle wollen. Und ich hoffe, dass wir das auch in die neue Saison transportieren können."

In einer Medienrunde im Mannschaftsquartier in Rottach-Egern betonte Borussias Nummer 1, wie entscheidend der Teamgedanke für die nächsten Wochen sein wird. Mit Blick auf die Abgänge von Lars Stindl (Karlsruher SC), Jonas Hofmann (Bayer 04 Leverkusen), Marcus Thuram (Inter Mailand) und Ramy Bensebaini (Borussia Dortmund) befand Omlin, man habe Qualität verloren.

"Wenn du Qualität verlierst, musst du es anders kompensieren. Wir müssen es läuferisch, kämpferisch, mit einem guten Plan und einer guten Taktik auffangen", sagte der Schweizer und blickte dabei durchaus zuversichtlich nach vorne. "Wenn wir es als Team schaffen, zusammenzuarbeiten und einen supergeilen Spirit reinzubekommen, was ich jetzt auch schon spüre, kann das eine gute Sache werden. Dann können wir richtig eklig für den Gegner werden."

Seoane? "Den Spielern wird so ein Trainer sehr guttun"

Omlins Hoffnung lautet, "dass wir wieder ein Gesicht zeigen, das vielen Leuten Spaß macht". Konkret heißt das für ihn: "Dass wir mehr Konstanz auf den Platz bringen. Dass wir zeigen, dass die Mannschaft kämpft, dass sie will, dass Feuer in der Mannschaft ist, dass wir ackern auf dem Platz." Tugenden, die in der vergangenen Saison häufiger mal vermisst wurden.

Doch auch der neu entfachte Konkurrenzkampf im Kader - bedingt durch die vielen Ab- und Zugänge - könne eine entscheidende Rolle spielen, um wieder mehr Zug in die Gruppe zu bringen. "Vergangene Saison wussten viele Spieler, dass sie gesetzt sind. Jetzt, durch den großen Umbruch und den Trainerwechsel, gibt es mehr Konkurrenzkampf. Das tut der Mannschaft sehr gut", sagte Omlin.

Den neuen Cheftrainer Gerardo Seoane kennt Omlin bereits aus der gemeinsamen Zeit beim FC Luzern. "Ich habe sehr gerne mit ihm zusammengearbeitet", sagte der Keeper und gab Einblicke, wie es unter Seoane läuft. "Er fordert unglaublich viel Qualität, achtet auf viele Details. Und wenn das nicht kommt, wird es knallhart angesprochen."

So eine strikte Linie sei im Fußball manchmal schwierig durchzusetzen. "Aber er macht das", sagte Omlin, "und das gefällt mir sehr gut. Er spricht die Sachen klar und deutlich an und zieht die Mannschaft damit mit. Ich habe noch keinen gesehen, der sich in dieser Vorbereitung versteckt hat. Den Spielern wird so ein Trainer sehr guttun."

Elvedi-Abschied? "Acht Jahre sind eine sehr lange Zeit"

Angesprochen wurde Omlin am Dienstag auch auf zwei Landsleute: Auf Nico Elvedi, den die Wolverhampton Wanderers verpflichten wollen. Und Fabian Rieder (Young Boys Bern), an dem Gladbach seit längerem interessiert ist.

"Acht Jahre sind eine sehr lange Zeit. Was er für die Mannschaft und den Verein geleistet hat, ist unglaublich. Ich finde, man muss jede Entscheidung, die Nico Elvedi trifft, akzeptieren", erklärte Omlin in Bezug auf den möglichen Abschied des Innenverteidigers. Und beim Thema Rieder sagte er mit einem Lächeln: "Mit Fabian Rieder hatte ich zwischendurch mal Kontakt. Für mich ist er ein guter Schweizer Freund, den ich sehr gerne hier begrüßen würde - aber das sind Sachen, die ich nicht entscheide."