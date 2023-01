Omlins "harter Auftakt" - trotz Ratschlägen von Sommer

Beim 2:3 gegen Bayer Leverkusen hütete Jonas Omlin zum ersten Mal das Tor von Borussia Mönchengladbach. Vor seinem Debüt hatte sich der 29-Jährige zwar mit seinem Vorgänger Yann Sommer ausgetauscht - dennoch erlebte er bei seiner Bundesliga-Premiere am Sonntagabend einen "harten Auftakt".

Gerade einmal 20 Minuten war das Bundesliga-Debüt von Jonas Omlin alt, als Gladbachs neuer Torhüter den Ball zum ersten Mal aus seinem Netz holen musste. Die Borussia hatte dominant begonnen, geriet dann aber bei Leverkusens erstem nennenswerten Angriff prompt in Rückstand. Omlin bekam zwar noch die Fingerspitzen an den Ball, nachdem Adam Hlozek abgezogen hatte - beim Nachschuss von Mitchel Bakker war er allerdings machtlos.

Wenig später konnte sich Omlin in einem Eins-gegen-eins-Duell mit Jeremie Frimpong auszeichnen, doch es sollte eine der wenigen Szenen an diesem Sonntagabend sein, bei denen der Torhüter sein Können aufbieten musste.

Das Spiel habe ich mir ein bisschen anders vorgestellt. Jonas Omlin

"Gefühlt waren die ersten drei Schüsse aufs Tor alle drin, und er konnte wenig machen", sagte Gladbachs Trainer Daniel Farke nach der 2:3-Niederlage am DAZN-Mikrofon und sprach deshalb von einem "harten Auftakt" für Omlin. Er bescheinigte seiner neuen Nummer 1 aber auch ein ordentliches Debüt. "Er ist ein guter Junge, er hat keine Nervosität gezeigt", meinte Farke, während Omlin selbst aufgrund der Niederlage nicht gerade zufrieden war.

"Das Spiel habe ich mir ein bisschen anders vorgestellt", sagte der Schweizer und verriet dann, dass er im Vorfeld der Partie mit Yann Sommer, seinem Vorgänger und Landsmann, in Kontakt gestanden hatte. "Wir waren ständig im Austausch", sagte Omlin, "er hat mir Tipps gegeben."

Am Sonntag führten Sommers Ratschläge noch nicht zum Erfolg, hilfreich dürften sie aber dennoch sein, schließlich spielt der Schweizer Nationaltorwart schon seit 2014 in Deutschland. Mittlerweile hat Sommer nicht weniger als 273 Bundesliga-Spiele bestritten, Omlin hingegen hat erst ein einziges hinter sich. Das zweite wird am Mittwochabend hinzukommen. Dann ist Gladbach beim FC Augsburg zu Gast.