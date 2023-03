Olschowsky fällt sicher aus - Omlins Einsatz auf der Kippe

Der Personalengpass auf der Torhüter-Position scheint sich bei Borussia Mönchengladbach noch nicht so wirklich zu lichten. Während Ersatzkeeper Jan Olschowsky in Leipzig definitiv ausfallen wird, stehen auch die Chancen bei der Nummer eins Jonas Omlin nicht gerade gut. Erneut könnte die Stunde der Nummer drei Tobias Sippel schlagen.

Die Chancen stehen nicht schlecht, dass beim Gastspiel in Leipzig (Samstag, 15.30 Uhr, LIVE! bei kicker) wieder Tobias Sippel das Fohlen-Tor hüten wird. Es wäre der sechste Ligaeinsatz für den 34-Jährigen in der laufenden Saison. Weil Stammkeeper Jonas Omlin sowie Nummer zwei Jan Olschowsky zurzeit ausfallen, stand die Nummer drei Sippel bereits in den jüngsten beiden Partien im Kasten.

Omlin, der an einer Zerrung laborierte, werde "sehr wahrscheinlich noch keine Option sein", berichtete Trainer Daniel Farke nach dem Training am Dienstag, ein Kontroll-MRT habe eine "leichte Einblutung" aufgezeigt.

Olschowsky hat eine Menge Gewicht verloren

Ausgeschlossen ist ein Einsatz Olschowskys. "Jan hat sich einen seltenen Magen-Darm-Virus eingefangen und hat inzwischen schon fünf Kilo Körpergewicht verloren. Bei ihm wird es noch etwas dauern, fürs Wochenende wird er definitiv raus sein", so Farke.

Wenn neben Olschowsky auch wieder Omlin ausfallen sollte, dürfte wie gegen Freiburg (0:0) wieder U-19-Keeper Florian Dimmer auf der Bank Platz nehmen.