Dank Hettwer: Duisburg verlängert Oldenburgs Niederlagenserie

Der MSV Duisburg setzte sich beim VfB Oldenburg durch und verlängerte mit dem 3:2-Sieg die Niederlagenserie des Aufsteigers. Mann des Tages bei den Zebras war Doppel-Torschütze Hettwer.

Mit drei Niederlagen und sechs Ligapartien ohne Sieg ging der VfB Oldenburg in das Duell mit dem MSV Duisburg. Coach Dario Fossi gab in seiner Startelf im Vergleich zur 1:2-Niederlag in Verl zwei neuen Spielern eine Chance: Ademi und Deichmann ersetzen Buchtmann und Stendera (gesperrt).

Nach dem enttäuschenden 0:0 gegen den SV Meppen änderte MSV Duisburg-Coach Torsten Ziegner seine Startelf auf vier Positionen. Besonders bitter der Ausfall von Kapitän Stoppelkampf, der erkrankt nicht mitwirken konnte, auch Kwadwo fehlte wegen muskulärer Probleme. Hettwer und Senger begannen, zudem rotierten Pusch und Girth für Ekene und Bakir rein.

Nach einer guten Viertelstunde Anlaufzeit waren es die Gäste aus Duisburg, die zuerst auf Betriebstemperatur kamen. Zunächst verpasste Hettwer aber aus spitzem Winkel ein Erfolgserlebnis (18.). Doch der 19-Jährige hatte nun Blut geleckt - und schnürte anschließend binnen drei Minuten einen Doppelpack. Zunächst traf er nach einem Einwurf und einer Ablage von Frey (20.), danach nach einem Steilpass von Jander (23). Doch Oldenburg hatte die richtige Antwort parat, Starke verkürzte in der 26. Minute per schönem Dreh-Volleyschuss.

Fortan wogte die Partie hin und her - mit Vorteilen für Oldenburg. Der Aufsteiger war nun präsenter in den Zweikämpfen und setzte die Zebras früher unter Druck. Doch für Gefahr konnte der VfB nicht mehr sorgen. Ganz im Gegensatz zu den Duisburgern, die mitten in der Oldenburger Drangphase durch Feltscher auf 3:1 erhöhten (40.). Bitter für den MSV-Torschützen, wenig später war für ihn nach einem Zweikampf mit Brand Schluss, für den Deutsch-Venezolaner kam Bitter in die Partie (44.).

Oldenburg dreht erst in den Schlussminuten auf - zu spät

Ohne personelle Veränderungen ging es nach dem Seitenwechsel weiter. Und wie im ersten Durchgang verstrichen auch die ersten Minuten in Hälfte zwei eher ereignislos. Eine Chance von Hettwer (51.) sowie ein Distanzschuss von Wegner (52.) waren die einzigen erwähnenswerten Situationen.

Anschließend versuchte Oldenburg, die Zebras unter Druck zu setzen, um so die Wende zu erzwingen. Doch dem VfB gelang es nicht, das Duisburger Tor in Gefahr zu bringen. Meist hatte die aufmerksame MSV-Abwehr das Geschehen im Griff, allerdings fehlten den Oldenburgern auch Tempo und Ideen.

So verstrich ein großer Teil der zweiten Hälfte ohne größere Höhepunkte. Es dauerte bis zur 68. Minute, ehe Ademi zweimal kurz hintereinander zum Abschluss kam - doch richtig zwingend waren auch dieses beiden Halbchancen nicht.

Weiterhin passierte auf dem Rasen relativ wenig, die zerfahrene Partie riss die rund 5200 Zuschauer nicht von den Sitzen. Duisburg machte nicht mehr als nötig, hatte aber dadurch Oldenburg, das nicht mehr zulegen konnte, eigentlich unter Kontrolle. In der 80. Minute kam der kurz zuvor eingewechselte Hasenhüttl zum Kopfball, der allerdings kein Problem für MSV-Keeper Müller darstellte.

So plätscherte die zähe Partie eigentlich dem Ende entgegen, doch plötzlich war Hasenhüttl nach einer unübersichtlichen Aktion zur Stelle und verkürzte in der 88. Minute auf 2:3. Anschließend warf der VfB alles nach vorne, auch Keeper Mielitz war fast nur noch in der Offensive zu finden. Doch es sollte nicht mehr reichen, mit dem 2:3 musste der VfB die vierte Niederlage am Stück hinnehmen

Am kommenden Spieltag wartet mit dem VfL Osnabrück im Samstagsspiel (14 Uhr) eine schwierige Aufgabe auf die Oldenburger. Zeitgleich empfängt der MSV Duisburg den TSV 1860 München.