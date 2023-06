Okugawa vor Wechsel nach Augsburg

Auf dem Zettel hat der FC Augsburg Masaya Okugawa schon länger, nun steht die Verpflichtung des Flügelflitzers kurz bevor.

Nach dem Abstieg von Arminia Bielefeld in die 3. Liga wird Masaya Okugawa den Verein mit ziemlicher Sicherheit verlassen - und das ablösefrei. Nach kicker-Informationen wird der 27 Jahre alte Japaner nächste Woche einen Medizincheck beim FC Augsburg absolvieren. Zuerst hatte die "Augsburger Allgemeine" über den bevorstehenden Wechsel berichtet.

Der FCA war schon vor einem Jahr an Okugawa dran, damals trat dieser aber mit der Arminia noch den Gang in die 2. Bundesliga an. Tiefer will der Offensivspieler aber nicht auflaufen, stattdessen wird er ins deutsche Oberhaus zurückkehren. 46 Bundesliga-Spiele bestritt Okugawa seit Anfang 2021 für Bielefeld, in der abgelaufenen Saison kam er auf 30 Einsätze, fünf Tore und zehn Assists in der 2. Bundesliga. Im Saisonendspurt inklusive Relegation fehlte er der Arminia aufgrund eines Schlüsselbeinbruchs verletzt.

Okugawa hat in Deutschland reichlich Erfahrung gesammelt

Okugawa war 2015 aus Japan zum Salzburger Kooperationsklub nach Liefering gewechselt und in der Saison 2018/19 leihweise bei Holstein Kiel in der 2. Bundesliga unterwegs. Für RB Salzburg selbst gelang ihm unter anderem beim 2:6 in der Champions League gegen Bayern ein Treffer zum zwischenzeitlichen 2:2.

In Augsburg soll Okugawa für mehr Variabilität im Angriff sorgen und voraussichtlich einen Dreijahresvertrag erhalten. Für den FCA wäre es nach Torwart Finn Dahmen vom 1. FSV Mainz 05 und Darmstadts Patric Pfeiffer der dritte Transfer zum Nulltarif. Eine Ablöse in Höhe von 950.000 Euro zahlten die Fuggerstädter für Sven Michel, der von Union Berlin kommt.

