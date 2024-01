Okugawa ist ein Walter-Fan

Als am Dienstagvormittag seine zweite Trainingseinheit als HSV-Profi beendet war, bauten seine neuen Teamkollegen Ludovit Reis und Laszlo Benes im Hamburger Winter erstmal einen Schneemann - Masaya Okugawa läuft dennoch vom ersten Tag an heiß. Er will eine Soforthilfe sein beim großen Ziel Aufstieg.

"Der HSV ist für mich kein Zweitligist", sagt der 27-jährige Japaner einen Satz, der so ähnlich schon von anderen Zugängen in der Vergangenheit formuliert wurde, "dieses Jahr muss es mit dem Aufstieg klappen." Und er will von Beginn an dabei mithelfen, obwohl kein einfaches Halbjahr hinter ihm liegt: Nach einem Schlüsselbeinbruch und einer Fußverletzung absolvierte er nach dem vorangegangenen Doppelabstieg mit Arminia Bielefeld nur zwei Kurzeinsätze für den FC Augsburg, räumt ehrlich ein: "Ich bin noch nicht bei 100 Prozent." Eine forsche Antwort gibt er auf die Frage, wann dies so weit sein könnte: "Am Wochenende. Ich bin bereit und heiß auf Schalke."

Bis zum Sommer ist Okugawa vom FCA ausgeliehen, der HSV besitzt eine Kaufoption. Ein entscheidender Faktor bei der Entscheidung für Hamburg war der Trainer. Okugawa outet sich ausdrücklich als Fan von Tim Walter. 2018/19 hat er bei Holstein Kiel als Salzburger Leihgabe unter dem heute 48-Jährigen trainiert und sagt: "Es war immer mein Wunsch, noch einmal unter ihm zu arbeiten und nochmal seinen Fußball spielen zu können." Der Grund: das System. "Ich mag seine Idee von Ballbesitzspiel, die vielen Rotationen. Ich denke, keine Mannschaft in Deutschland spielt so Fußball. Mir gefällt es, und es passt zu mir."

Linksaußen ist Okugawas Lieblingsposition

Passen soll auch die ihm zugedachte Rolle. Offensivallrounder Okugawa bezeichnet die Position des Linksaußen als "meine Lieblingsposition." Genau für diese ist er vorgesehen, da Levin Öztunali in der Hinserie weit hinter den Erwartungen zurückgeblieben ist und Jean-Luc Dompé, auch wegen Hüftproblemen, nicht an sein starkes Premierenjahr anknüpfen konnte. "In Kiel habe ich unter dem Trainer auch schon als Linksaußen gespielt, manchmal auch im 4-4-2 als zweite Spitze." Der damalige Ertrag: Fünf Treffer und eine Vorlage.

Okugawa weiß, dass er nun von Beginn an da sein muss. "Ich habe bereits Erfahrungen als Leihspieler. Du musst sofort deine Stärke zeigen. Und genau das will ich tun. Ich will sofort helfen. In der nächsten Saison muss der HSV in der Bundesliga spielen." Nach Möglichkeit dann mit ihm.