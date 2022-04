Ohne Süle gegen Villarreal - Tolissos traurige Perspektive

Am Sonntag bestätigte sich die Vermutung: Niklas Süle wird am Dienstag gegen Villarreal nicht dabei sein. Der Abwehrmann ist krank.

Die Befürchtung hat sich an diesem Sonntag beim Zusammentreffen der Bayern-Profis am Klubzentrum an der Säbener Straße bestätigt: Niklas Süle (26), der am Samstag gegen Augsburg eigentlich rechts innen verteidigen sollte, wegen Fiebers aber passen musste, konnte die Vorbereitung auf das Viertelfinale II gegen Villarreal (Dienstag, 21 Uhr) nicht aufnehmen und wird bis zum Spieltag nicht gesunden.

Der Abwehrspieler ist an Influenza erkrankt und wird im wichtigen Champions-League-Rückspiel - die erste Partie gewannen die Spanier mit 1:0 - ausfallen.

Hernandez einsatzbereit

Lucas Hernandez (26) , Verteidiger links innen und außen, ist dagegen wieder einsatzbereit. Er hatte bei der Niederlage in Villarreal am vergangenen Mittwoch einen Schlag auf den Oberschenkel erhalten und konnte wegen eines so genannten Pferdekusses nicht mitwirken.

Der französische Weltmeister wird erster Partner Dayot Upamecanos (23) im Abwehrzentrum sein, wenn es nun darum geht, die Zulassung zum Halbfinale 2021/22 in der Königsklasse perfekt zu machen.

Choupo-Moting steigt nach Villarreal wieder ein

Außer Süle wird weiterhin Eric Maxim Choupo-Moting (33) fehlen. Der Stürmer durfte am vorigen Donnerstag die Quarantäne nach seiner COVID-Infektion verlassen, leidet aber noch unter Knieproblemen, die sich nach einer MRT-Untersuchung als nicht so gravierend erwiesen. Choupo-Moting wird an diesem Montag sein Individualtraining fortsetzen und nach der Partie gegen Villarreal in den Gesamtbetrieb einsteigen, ebenso Bouna Sarr (30), den die Patellasehne stoppt.

Tolisso droht Abschied ohne Comeback

Bei Corentin Tolisso (28) wird nach dessen erneutem Muskelfaserriss die Genesung noch drei bis vier Wochen dauern, so dass sich die Frage aufdrängt, ob er in dieser Saison überhaupt noch einmal mitspielen kann. Da zudem sein Vertrag ausläuft und nicht verlängert wird, droht dem französischen Mittelfeldspieler und Weltmeister eine traurige Perspektive: ein Abschied ohne Comeback.