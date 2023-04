Ohne Mavropanos: Zurück zur Viererkette?

In Augsburg muss der VfB Stuttgart auf den gesperrten Konstantinos Mavropanos verzichten. Trainer Sebastian Hoeneß denkt deswegen an einen Systemwechsel von der von ihm favorisierten Dreier- zu einer Viererkette.

Konstantinos Mavropanos fehlt dem VfB gesperrt in Augsburg. IMAGO/Eibner

Personell kann der 40-Jährige nicht klagen und aus dem Vollen schöpfen. Auch die zuletzt angeschlagenen Borna Sosa, Hiroki Ito und Luca Pfeiffer haben ihre Infekte auskuriert und dürften am Freitag gegen die bayrischen Schwaben einsatzbereit sein. Ein wenig Kopfzerbrechen bereitet Hoeneß nur eine Personalie: Der Ausfall von Mavropanos, der gegen Dortmund die Gelb-Rote Karte gesehen hat und diesen Spieltag gesperrt aussetzen muss.

Zu erwarten wäre dennoch, dass der neue VfB-Trainer wie gewohnt auf eine Dreierabwehrreihe setzt. So wie er es in seiner Laufbahn hauptsächlich praktiziert hat. Ito könnte links neben Dan-Axel-Zagadou im Abwehrzentrum und Waldemar Anton rechts verteidigen. Dazu unterstützt bei gegnerischen Angriffen von den Wingbacks Joshua Vagnoman rechts und Borna Sosa links auf den Flügel davor. Soweit so einfach. Aber einfach kann bekanntlich jeder.

Und der Coach scheint sich überraschenderweise auch mit dem Einsatz einer Viererkette zu beschäftigen. Er sei "personell ein Stück weit gezwungen, sich auch mal Gedanken in eine andere Richtung zu machen", erklärt Hoeneß, der damit eben diese Möglichkeit der defensiven Formation meint. Sollte Ito, dessen volle Einsatzfähigkeit er erst noch im Training überprüfen will, nach dessen krankheitsbedingtem Ausfall nicht ganz auf der Höhe sein. Hoeneß will erst noch einmal Eindrücke sammeln. "Da sind wir noch dabei. Das lasse ich mir offen."

"Wir haben es gutgemacht"

Denkbar wäre ein 4-4-2, das defensiv mit der Reihe Vagnoman, Anton, Zagadou und Sosa besetzt wäre. Ein Konstrukt, das in Unterzahl in einem 4-4-1 beim 3:3 gegen Titelaspirant Dortmund funktioniert hat. "Wir haben gute Erfahrungen mit der Dreierkette gemacht. Für mich geht es aber darum, welches Personal zur Verfügung steht, wie unsere eigene Idee aussieht und wo die Stärken und Schwächen des Gegners liegen", sagt Hoeneß, dem die Leistung in Unterzahl gegen den BVB gefallen hat. "Wir haben es gutgemacht."