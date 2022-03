Ohne Hütter in die Vorbereitung auf den Abstiegs-Gipfel

Am Samstag wartet auf die Fohlen ein für die nahe Zukunft eminent wichtiges Spiel. Ausgerechnet jetzt muss Borussia Mönchengladbach ohne Cheftrainer Adi Hütter auskommen.

Der Österreicher verpasste jedenfalls den Auftakt in die Trainingswoche vor dem bedeutsamen Heimspiel gegen Hertha BSC (Samstag, 18.30 Uhr). Der am Dienstagmorgen durchgeführte Schnelltest des Trainers auf Corona gab zunächst kein eindeutiges Ergebnis, der Trainingseinheit blieb Hütter daher vorsichtshalber fern. Nun muss ein PCR-Test abgewartet werden, um zu klären, ob der Borussia-Coach am Mittwoch das Training wieder übernehmen kann oder sich in Quarantäne begeben muss.

Es übernahmen Armin Reutershahn und Christian Peintinger, weil Assistent Frank Geideck positiv auf COVID-19 getestet wurde. Keine idealen Voraussetzungen also für die Vorbereitung auf den Krisengipfel am Samstag gegen die ebenfalls arg zersausten Berliner. Es stehen sich am Samstagabend im Borussia-Park also die formschwächsten Teams der Bundesliga gegenüber, die beide dringend auf einen Dreier hoffen.

Gladbacher Fragezeichen

Fragezeichen um Hütter, Fragezeichen auch, mit welchem Personal Borussia in dieses Kellerduell gehen wird. Kapitän Lars Stindl, der wegen einer Knieverletzung seit Mitte Januar fehlt, wird garantiert weiter ausfallen, er machte nur ein leichtes Aufwärm-Programm mit. Nach seinem Darm-Infekt stand auch Winter-Zugang Marvin Friedrich wieder mit auf dem Rasen, er soll Schritt für Schritt seine Trainingsanteile bis zum Wochenende erhöhen.

Stefan Lainer, der in Stuttgart kurzfristig wegen einer Erkrankung ausgefallen war, absolvierte ebenfalls noch deutlich reduziertes Programm, kann womöglich aber im Laufe der Woche wieder ins Mannschafts-Training einsteigen.

Noch nicht mit dabei ist auch Borussias Dauerbrenner Tony Jantschke, der zuletzt wegen Kniebeschwerden aussetzen musste, nun zwar auch bei den Trainingsübungen zu sehen war, aber eine Teilnahme am Mannschafts-Training ist für den Innenverteidiger noch nicht drin.

Improvisation ist gefragt

Gerade er könnte mit seiner Robustheit und Erfahrung der zuletzt äußerst instabilen Gladbacher Defensive natürlich weiterhelfen, doch hier muss Hütter in jedem Fall weiter improvisieren. Zuverlässige Kandidaten für den hinteren Bereich gibt es aktuell kaum, zuletzt zeigte sich Borussia jedenfalls äußerst anfällig.

Schon bemerkenswert: In den jüngsten 13 Bundesligaspielen kassierten die Fohlen jeweils mindestens einen Gegentreffer. Eine längere Serie ohne zu-Null-Spiel weist kein anderer Bundesligist auf.