Ohne Bonucci und Fofana: Grote und Eta legen los

Bei Union Berlin hat nach dem Ende der Ära von Urs Fischer ein neues Trainerduo die Arbeit aufgenommen. Erstmals in der Bundesliga-Historie ist auf der Co-Trainer-Position eine Frau dabei.

Co-Trainerin Marie-Louise Eta und Interimstrainer Trainer Marco Grote leiteten am Montag ihre erste Trainingseinheit bei Union Berlin. IMAGO/Matthias Koch

Das trübe Herbstwetter am Montag in Köpenick passte zur sportlich brisanten Lage beim Tabellenletzten 1. FC Union Berlin. Nach dem Ende der Ära des erfolgreichsten Vereinstrainers Urs Fischer trainierte die Mannschaft am Nachmittag erstmals unter dem Interims-Duo Marco Grote und Marie-Louise Eta, die bisher für die U 19 zuständig waren.

15 Minuten Öffentlichkeit

Fans waren nicht zugelassen. Medienvertreter, von denen rund 15 den Weg in den Südosten Berlins gefunden hatten, durften zu Beginn der Einheit 15 Minuten lang zuschauen. In erster Linie sollten so Bewegtbilder und Fotos von den neuen Verantwortlichen transportiert werden. Im weiteren Verlauf der Woche wird nur noch geheim geprobt.

18 Spieler waren dabei, inklusive der drei Torhüter Alexander Schwolow, Jakob Busk und Yannic Stein. Neben den Länderspiel-Fahrern Frederik Rönnow (Dänemark), Jerome Roussillon (Guadeloupe), Josip Juranovic (Kroatien), Brenden Aaronson (USA), Aissa Laidouni (Tunesien), Alex Kral (Tschechien) und Aljoscha Kemlein (U 20) fehlten auch Leonardo Bonucci und David Datro Fofana.

Abwehrmann Bonucci war vor Ort. Er dürfte nach seiner Oberschenkelverletzung aus der Partie bei Bayer Leverkusen (0:4) aber noch angeschlagen sein. Angreifer Fofana plagten in der vergangenen Woche Zahnschmerzen. Am Montag soll er zunächst wegen einer Flugverspätung nicht trainiert haben können.

Grote hält Ansprache, Eta übernimmt Anweisungen

Große Einblicke konnten von den Medienvertretern nicht gewonnen werden. Nach einer kurzen Platzansprache von Grote, der am ersten Trainingstag den Medien nicht für ein Statement zur Verfügung stand, übernahm Fitnesstrainer Martin Krüger den ersten Teil der Erwärmung. Eta, die als erste Frau in der Männer-Bundesligageschichte einen Trainerjob übernommen hat, soll später Anweisungen bei den Spielformen gegeben haben.

Der Trainerstab ist aktuell ein bisschen ausgedünnt. Torwarttrainer Michael Gspurning macht diesen Job bis einschließlich Mittwoch noch bei der Nationalelf von Österreich. Der verbliebene Co-Trainer Sebastian Bönig hat nach Klubangaben "aus persönlichen Gründen um eine Auszeit gebeten".

Bundesliga-Premiere für Interims-Duo - oder ein neues Gesicht?

Das nächste Heimspiel steht für Union am Samstag (15.30 Uhr) gegen den FC Augsburg auf dem Programm. Dann könnten Grote und Eta ihre Bundesliga-Premiere erleben.

Vielleicht hat Profifußball-Geschäftsführer Oliver Ruhnert, der am Montag beim öffentlich einsehbaren Training mit auf dem Rasen stand, aber auch schon einen permanenten Nachfolger für Fischer gefunden.