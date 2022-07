Offiziell: Zimmer bleibt FCK-Kapitän

Zweitliga-Aufsteiger Kaiserslautern hat seinen Mannschaftsrat bekanntgegeben. Mit dem fünfköpfigen Aufgebot wurden auch die neuen Kapitäne bestimmt.

Das Kind der Region bleibt Kapitän: Jean Zimmer (28) wird den 1. FC Kaiserslautern weiter als Spielführer zur Seite stehen. Das gaben die Roten Teufel am Montagabend offiziell via "Twitter" bekannt.

Zimmer, der zum Ende der vergangenen Saison trotz gesundheitlicher Probleme beide Regelationsspiele gegen Dynamo Dresden (0:0 und 2:0) absolviert hatte, bleibt somit trotz nur 16 Einsätzen in der abgelaufenen Drittligasaison im Amt. Sein Stellvertreter ist der 36-jährige Offensivmann Mike Wunderlich.

Zur Personale Zimmer hatte Coach Dirk Schuster schon am Rande der gelungenen Generalprobe gegen KAS Eupen (4:1) vor dem Ligastart gesagt: "Es gibt keinen Grund, Jean als Kapitän abzusetzen. Er hat das in den beiden Relegationsspielen überragend gemacht, seine eigene Gesundheit für den Verein zurückgestellt. Warum sollte ich so einen Mann mit solch einer Erfahrung als Kapitän ersetzen?" Zimmer selbst meint: "Natürlich ist es für mich bei diesem Verein eine Riesenehre und macht mich stolz."

Zuck, Kraus und Luthe komplettieren den Mannschaftsrat

"In den fünfköpfigen Mannschaftsrat wurden zudem Hendrick Zuck, Kevin Kraus und Neuzugang Andreas Luthe gewählt", so der FCK.