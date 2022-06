Offiziell: Rüdiger wechselt zu Champions-League-Sieger Real Madrid

Der nächste Deutsche heuert bei Real Madrid an: Antonio Rüdiger verlässt Chelsea, bei den Königlichen unterschrieb er einen Vertrag bis 2026.

Rüdigers Vertrag bei den Blues läuft aus, Real gelingt damit der nächste ablösefreie Transfercoup eines Innenverteidigers. Bereits im vergangenen Sommer hatte sich David Alaba für einen Wechsel vom FC Bayern zu den Madrilenen entschieden.

Nach den Stationen bei Ausbildungsverein VfB Stuttgart (bis 2015) und AS Rom entschied sich der inzwischen 29-Jährige 2017 für einen Wechsel zum FC Chelsea, 35 Millionen Euro blätterten die Blues seinerzeit hin. In London etablierte sich der deutsche Nationalspieler (50 A-Länderspiele/zwei Tore) als Stammspieler, mit Chelsea gewann er den FA Cup (2018), die Europa League (2019) und im vergangenen Jahr die Champions League - auch die Klub-WM ging an die Stamford Bridge.

Bei Chelsea gehörte Rüdiger zu den Publikumslieblingen, doch nicht zuletzt wegen der Restriktionen gegen Klub-Boss Roman Abramovich war er wohl letztlich schwer zu halten, wie auch Trainer Thomas Tuchel bestätigte. PSG, ManUnited und der FC Bayern waren ebenfalls als interessierte Vereine immer wieder aufgetaucht. Real, nun amtierender CL-Sieger, stattet Rüdiger mit einem Vierjahresvertrag aus.

Lesen Sie auch "kicker & DAZN - die Story": Geldgeiler Profi? In diese Schublade passt Antonio Rüdiger nicht