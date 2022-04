Zu Real Madrid? Tuchel bestätigt Rüdiger-Abgang

Antonio Rüdiger wird den FC Chelsea im Sommer verlassen. Das hat sein Trainer Thomas Tuchel nach dem Sieg über West Ham bestätigt.

In zivil wohnte Rüdiger dem erst zähen, schließlich aber intensiven 1:0-Sieg über West Ham bei, viele Szenen seiner Blues auf den Rängen rege diskutierend. Momentan fehlt der Verteidiger dem FC Chelsea verletzt, den er aber im Sommer definitiv verlassen wird, wie Trainer Thomas Tuchel am Sonntagnachmittag bestätigte.

2017 kam Rüdiger aus Rom

"Er hat mich vor ein paar Tagen in einem persönlichen Gespräch informiert", verriet Tuchel bei "Sky", der auch gestand: "Natürlich sind wir enttäuscht." Rüdiger hatte sich den Londonern 2017 von der AS Rom angeschlossen, zu der er 2015 vom VfB Stuttgart gewechselt war. Besonders im vergangenen Jahr unter Tuchel entwickelte sich der deutsche Nationalspieler zu einem der herausragenden Verteidiger Europas und gewann mit dem CFC den Henkelpott.

Zur Wahrheit gehört auch, dass dem Champions-League-Sieger von 2021 durch die Restriktionen gegen Besitzer Roman Abramovich die Hände gebunden sind. "Wir haben über mehrere Monate alles gegeben und jetzt eine Situation erreicht, wo wir nicht mehr um ihn kämpfen können", so Tuchel. Chelsea darf unter anderem keine Spielertransfers tätigen und keine Vertragsverhandlungen führen. Tuchel: "Ich weiß nicht, was sonst dabei herausgekommen wäre."

Hauptinteressent Real Madrid?

Der Vertrag des inzwischen 29-Jährigen läuft am 30. Juni aus, verlängern wollte der gebürtige Berliner also nicht. Nun steht er vor einem ablösefreien Wechsel - doch wohin? Carlo Ancelotti und Real Madrid gelten als interessiert, Rüdiger soll noch mal in eine neue Liga wechseln wollen. Aber auch dem kriselnden Manchester United wird neuerdings ein Interesse nachgesagt. Konkret ist zum jetzigen Zeitpunkt noch nichts.