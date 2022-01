Offiziell: Hertha BSC verpflichtet Nsona

Was der kicker am Sonntag bereits vermeldete, ist nun offiziell: Kelian Nsona (19) kommt vom französischen Zweitligisten SM Caen und wird Herthas vierter sowie letzter Winter-Zugang.

Der Flügelspieler unterschrieb in Berlin einen Vertrag bis 2026, wie Hertha bekanntgab. Nsona kostet etwa 500.000 Euro Ablöse. Der frühere französische U-17- und U-18-Nationalspieler braucht nach einem im vergangenen Sommer erlittenen Kreuzbandriss noch einige Zeit, bis er einsatzfähig ist. Der Wechsel des 1,89 Meter großen Franzosen mit kongolesischen Wurzeln gilt als Vorgriff auf den Sommer.

Laut Geschäftsführer Fredi Bobic bringe Nsona "enorme Schnelligkeit mit. Er passt damit sehr gut in unser Anforderungsprofil für die Außenposition, die er sowohl auf der rechten als auch linken Seite bekleiden kann." Der Neuzugang selbst erklärte: "Hertha BSC ist ein großer Klub in Deutschland, der mich direkt sehr beeindruckt hat." Hier wolle er nun die nächste Stufe in seiner Karriere erreichen.

Keine weiteren Transfers bei Hertha

Vor Nsona hatten die Berliner in der laufenden Winter-Transferperiode bereits Innenverteidiger Marc Oliver Kempf (27, VfB Stuttgart), den norwegischen Linksverteidiger Fredrik André Björkan (23, FK Bodö/Glimt) und Südkoreas Nationalspieler Dong-Jun Lee (24, Ulsan Hyundai, Rechtsaußen) verpflichtet.

"Mit der Verpflichtung von Kelian Nsona haben wir unsere Aktivitäten in der diesjährigen Winter-Transferperiode abgeschlossen", ließ Hertha via Twitter verlauten.