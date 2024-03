Offiziell: Hasenhüttl neuer VfL-Trainer

Der VfL Wolfsburg macht Nägel mit Köpfen. Am Sonntagvormittag erst wurde die Trennung von Niko Kovac offiziell, schon am Nachmittag steht Ralph Hasenhüttl als Nachfolger fest.

Die schon länger kriselnden Wolfsburger hatten genug Zeit, diesen Trainerwechsel vorzubereiten. Und so ging es am Sonntag ganz schnell: Zunächst wurde die Trennung von Trainer Niko Kovac kommuniziert, nur wenige Stunden später dann die Verpflichtung von Ralph Hasenhüttl, der wie berichtet als Wunschlösung ausgemacht worden war.

Der 56 Jahre alte Österreicher unterschrieb einen "längerfristigen Vertrag" beim VfL Wolfsburg, dessen Absturz er nun aufhalten soll. Der neue Trainer hat in der anstehenden Länderspielpause nun ein bisschen mehr Zeit, die Mannschaft kennenzulernen. Das nächste Spiel ist erst am Karsamstag bei Werder Bremen.

Das erste Training wird Hasenhüttl schon am Dienstag leiten. Die offizielle Vorstellung im Rahmen einer Pressekonferenz mit Hasenhüttl und Sportdirektor Sebastian Schindzielorz setzte der VfL für Montag, 12 Uhr, an.

Bundesliga-Trainer in Ingolstadt und Leipzig

Hasenhüttl stand zuletzt von 2018 bis 2022 in der Premier League beim FC Southampton unter Vertrag. Nach der Trennung zog er sich in seine Heimat zurück und war seit fast eineinhalb Jahren ohne Verein. In der Bundesliga trainierte er von 2016 bis 2018 die Leipziger, die er in die Champions League führte. Zuvor war er mit dem FC Ingolstadt in die Bundesliga aufgestiegen. Nun also das Comeback - beim seit elf Spielen sieglosen VfL Wolfsburg.