Offiziell: Gil Dias verlässt Stuttgart in Richtung Warschau

In den Planungen von Stuttgarts Cheftrainer Sebastian Hoeneß spielte Gil Dias keine Rolle mehr, nun hat er einen neuen Arbeitgeber gefunden. Der 26-Jährige wechselt zunächst auf Leihbasis nach Polen.

Nach nur einem halben Jahr ist Schluss in Stuttgart: Gil Dias (M.). IMAGO/Sportfoto Rudel

Sein Abschied vom VfB Stuttgart in diesem Sommer war bereits beschlossene Sache, nun ist auch ein Abnehmer gefunden: Gil Dias verlässt die Schwaben und schließt sich für ein Jahr Legia Warschau an. Das teilten die Vereine am Montag offiziell mit.

Der polnische Vizemeister und Pokalsieger um Trainer Kosta Runjaic, dem auch die Qualifikation zur Europa Conference League gelang, hat sich die Dienste des rechten Mittelfeldspielers per Leihe bis Saisonende 2023/24 gesichert. Die Leihgebühr beträgt 200.000 Euro, zudem wurde eine Kaufoption in Höhe von einer Million Euro verhandelt.

"Gil brauchte keine lange Anlaufphase. Er hat praktisch mit seinem Einstieg wichtige Tore für uns in der Liga und im Pokal erzielt", lobte VfB-Sportdirektor Fabian Wohlgemuth. "Später haben sich die Dinge für ihn nicht mit der gleichen Dynamik weiterentwickelt. Dennoch ist er zu jeder Zeit Teamplayer geblieben."

Wichtiger Treffer beim VfB-Debüt

Gil Dias kam im Januar als Wunschspieler des damaligen VfB-Trainers Bruno Labbadia nach Stuttgart und kam zunächst auch als Stammspieler zum Einsatz. Direkt bei seinem Debüt traf er im DFB-Pokal-Achtelfinale gegen den SC Paderborn zum wichtigen, zwischenzeitlichen 1:1, am Ende gewannen die Schwaben mit 2:1 und erreichten schließlich sogar das Pokal-Halbfinale.

Nach dem Wechsel an der Seitenlinie fiel der Portugiese beim neuen Coach Sebastian Hoeneß aber durchs Raster. In den letzten neun Spielen der vergangenen Bundesliga-Saison kam er gar nicht mehr zum Einsatz, stand oftmals nicht mal mehr im Kader. Auch in der aktuellen Spielzeit wurde er von Hoeneß nicht berücksichtigt.

Nach Stationen unter anderem bei der AS Monaco, der AC Florenz, Olympiakos Piräus, Benfica Lissabon oder zuletzt beim VfB bekommt Gil Dias nun die Möglichkeit, sich bei Legia Warschau zu beweisen. In Stuttgart kam er letztlich auf sieben Bundesliga-Einsätze, in denen er ein Tor erzielte.