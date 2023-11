Offiziell: "Erfahrener" Bjelica neuer Trainer von Union Berlin

Die schwierige Suche nach einem neuen Trainer bei Union Berlin ist beendet: Am Sonntag verkündete der Tabellenvorletzte, dass Nenad Bjelica den Job übernehmen wird.

Nachdem Union Berlin am Samstag gegen den FC Augsburg (1:1) interimsweise noch von Marco Grote trainiert worden war, stellte der Klub tags darauf mit Nenad Bjelica einen eher unbekannten neuen Chefcoach und Fischer-Nachfolger vor. Zuvor war auch der ehemalige Top-Stürmer Raul gehandelt worden, doch der Spanier entschied sich für einen Verbleib bei der zweiten Mannschaft von Real Madrid.

"Wir haben mit Nenad Bjelica einen erfahrenen Trainer für uns gewinnen können, der erfolgreich in verschiedenen Ländern gearbeitet hat. Er hat eine klare Vorstellung davon, wie er unsere Mannschaft führen möchte und welche Art Fußball sie spielen soll; ihm vertrauen wir die Aufgabe an, sie wieder zum Erfolg zu führen", wird Präsident Dirk Zingler zitiert.

Eta bleibt vorerst Co-Trainerin

"Ich bin überzeugt, dass Nenad Bjelica mit seiner langjährigen Erfahrung als Spieler und Trainer gut zu unserer Mannschaft passt. Wir werden alles daransetzen, die sportliche Situation zu verbessern und die Mission Klassenerhalt erfolgreich zu meistern. Ich freue mich auf die Zusammenarbeit", kommentiert Geschäftsführer Oliver Ruhnert die Personalie.

Grote kehrt wieder in die U 19 zurück. Marie-Louise Eta allerdings bleibt bis zur Rückkehr von Sebastian Bönig, der aus persönlichen Gründen eine Auszeit genommen hat, Co-Trainerin der ersten Mannschaft. Außerdem wird Bjelica in Berlin von seinem Co-Trainer Danijel Jumic unterstützt.

"Ich möchte gut organisierten, aktiven und dominanten Fußball sehen"

"Union ist ein sehr gut geführter Klub in einer der Top-Ligen in Europa. Meine Aufgabe ist es, die Mannschaft aus einer schwierigen Phase herauszuführen und ihre Stärken wieder zur Geltung zu bringen. Auf diese Herausforderung freue ich mich", sagt Bjelica. "Ich möchte gut organisierten, aktiven und dominanten Fußball sehen und Spieler, die bereit sind, Verantwortung zu übernehmen. Daran werden wir ab sofort gemeinsam arbeiten." Über die Vertragslaufzeit machte der Verein zunächst keine Angaben.

Bjelica war bis Mitte Oktober Trainer beim türkischen Erstligisten Trabzonspor. Mit Dinamo Zagreb und Austria Wien sammelte er Champions-League-Erfahrung. Der 52-Jährige arbeitete länger in Österreich und spielte in Deutschland für den 1. FC Kaiserslautern. In der Pfalz kam er in der Zeit von 2000 bis 2004 auf 70 Spiele.

Seine Mission wird denkbar schwierig. In der Bundesliga steht kommenden Samstag das Duell beim FC Bayern München auf dem Programm, ehe Gladbach nach Berlin kommt. Zudem haben die Eisernen neben dem Existenzkampf in der Bundesliga noch zwei Partien in der Champions League zu absolvieren, in denen es ums Überwintern in der Europa League geht.