Offiziell: Chabot wechselt zum VfB

Jeff Chabot wird auch 2024/25 Bundesliga-Fußball spielen. Der Innenverteidiger wechselt aus Köln nach Stuttgart - als Anton-Ersatz?

Konnte den Abstieg in Köln auch nicht verhindern: Jeff Chabot. IMAGO/Beautiful Sports

Dass Julian Chabot, genannt Jeff, nicht den Weg mit dem 1. FC Köln in die 2. Liga gehen würde, war bereits klar. Das hatte der 26 Jahre alte Innenverteidiger auf Instagram selbst verkündet. Nun ist auch bekannt, wo die Bundesliga-Reise für Chabot weitergeht: beim VfB Stuttgart, der von einer Ausstiegsklausel von rund vier Millionen Euro für den 26-Jährigen profitiert.

Die Schwaben, der Überraschungs-Vizemeister, verkündeten den Deal am Samstag. Chabot, der mit 1,95 Metern Körpergröße jede Menge Physis mitbringt, hat am Neckar bis 2028 unterschrieben und könnte womöglich auch deshalb verpflichtet worden sein, weil Nationalspieler und EM-Fahrer Waldemar Anton stark umworben ist und die Stuttgarter noch im Sommer verlassen könnte.

"Wir freuen uns, dass sich Jeff Chabot für uns entschieden hat. Er ist ein sehr robuster und individuell starker Spieler, der in unserem Defensivverbund eine wichtige Rolle einnehmen wird", wird Sportdirektor Fabian Wohlgemuth vom Klub zitiert. "Seine Klasse hat er unter anderem gegen Serhou Guirassy bewiesen, als er ihn als einer der wenigen im direkten Duell in Schach halten konnte. Mit seiner Erfahrung, seiner Mentalität und seiner Qualität sind wir für die Herausforderungen einer Drei-Wettbewerb-Saison ein Stück besser gerüstet."

"Ich freue mich darauf, beim VfB Stuttgart eine neue Herausforderung anzugehen und hier die Möglichkeit zu haben, in der Champions League auf höchstem europäischem Level zu spielen", sagt Chabot. "Das hatte ich mir immer gewünscht, und ich freue mich sehr, dass es hier bei einem tollen Traditionsverein wahr wird. Ich freue mich sehr auf alles, was jetzt kommt, auf die Challenge, meine neuen Teamkameraden und auf die Fans."

Über die Niederlande und Italien in die Bundesliga

Chabot hat in der Jugend für den SV Darmstadt 98, Eintracht Frankfurt, den 1. FC Nürnberg und RB Leipzig gespielt, aber erst durch den Umweg über Sparta Rotterdam und den FC Groningen in den Niederlanden sowie Sampdoria Genua in Italien wurde er im Januar 2022, beim 1. FC Köln, zum Bundesliga-Profi.

In der abgelaufenen Liga-Saison stand der Linksfuß für die Domstädter in 32 Spielen auf dem Platz als gesetzter Stammspieler, der fast alle Partien von Anfang an bestritt. Insgesamt bringt Chabot die Erfahrung von 57 Bundesliga-Spielen mit. Ein Tor erzielte er dabei noch nicht.