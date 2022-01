Offiziell: Bayern-Talent Batista Meier schließt sich Dresden an

Dynamo Dresden hat die Verpflichtung von Offensivspieler Oliver Batista Meier bekannt gegeben. Der 20-Jährige erhält bei den Sachsen einen Vertrag bis 2025.

Er will sich in Dresden in der 2. Liga etablieren: Neuzugang Oliver Batista Meier. SG Dynamo Dresden/Dennis Hetzschold

Wie Dynamo mitteilte, wird der Kontrakt für die ersten drei Ligen in Deutschland gelten, die Höhe der Ablösesumme ist hingegen nicht bekannt. Batista Meier kommt von der Zweitvertretung des FC Bayern München zur SGD, vergangene Spielzeit war der gebürtige Kaiserslauterer noch an den niederländischen Erstligisten SC Heerenveen ausgeliehen.

"Mit seinem großen Entwicklungspotenzial passt er ideal zu uns: Er hat sämtliche U-Nationalmannschaften durchlaufen und galt lange Zeit als eines der größten Talente in seinem Jahrgang - in den vergangenen Jahren konnte er seine Möglichkeiten noch nicht vollends ausschöpfen", kommentiert Geschäftsführer Ralf Becker den Transfer. Mit "harter Arbeit und guter Begleitung" soll Batista Meier seinen nächsten Entwicklungsschritt in Dresden gehen.

Batista Meier, der in der Offensive flexibel einsetzbar ist und in dieser Spielzeit in der Regionalliga Bayern in 24 Spielen zwölf Tore erzielte, gehe die Aufgabe in Dresden "mit großem Ehrgeiz und viel Vorfreude an". Bei den Bayern schaffte der 20-Jährige nicht den Durchbruch, in der Bundesliga kam Batista Meier nur einmal zwölf Minuten zum Einsatz. "In Dresden kann er den nächsten Schritt in seiner Entwicklung machen. Dafür wünschen wir ihm alles Gute", so Jochen Sauer, Leiter des FC Bayern Campus, über seinen Wechsel nach Sachsen.