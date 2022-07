Offiziell: Aznou wechselt von Barça zu Bayern

Der FC Bayern hat die Verpflichtung von Adam Aznou perfekt gemacht. Der 16-Jährige kommt vom FC Barcelona.

Aznou, der nach Klubangaben vom Donnerstag einen "langfristigen Vertrag" unterschrieben hat, ist bei Bayern für die Junioren-Bundesliga-Teams eingeplant.

"Adam hat beim FC Barcelona eine hervorragende Ausbildung in La Masia genossen", sagt Jochen Sauer, der Leiter des Bayern-Campus, über den linken Außenbahnspieler. "Wir freuen uns sehr, ihn nun für den FC Bayern gewonnen zu haben und darauf, dass er seine nächsten Schritte am Campus gehen möchte."

"Flink, technisch versiert, spielstark"

Holger Seitz, Sportlicher Leiter am Campus, beschreibt Aznou als "kreativen Außenbahnspieler mit viel Offensivdrang. Er ist flink, technisch versiert, spielstark und schlägt gute Flanken." Man sei "vor allem von seinem weiteren Entwicklungspotential überzeugt".

Aznou, Jahrgang 2006, wurde als Sohn marokkanischer Eltern in Barcelona geboren. Der spanische U-16-Nationalspieler ist laut Bayern-Mitteilung bereits am Campus eingezogen und wird nach den Sommerferien die europäische Schule in München besuchen.

"Der FC Bayern hat sich sehr um mich bemüht", wird Aznou zitiert. "Ich freue mich sehr über diesen Wechsel und darauf, bei diesem großen Klub meine Ausbildung fortsetzen zu können."