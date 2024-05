Offiziell: Allegri nicht mehr Trainer von Juventus Turin

Wie erwartet hat sich Juventus Turin von Massimiliano Allegri getrennt. Verantwortlich waren laut Vereinsmeldung "bestimmte Verhaltensweisen während und nach dem italienischen Pokalfinale, die der Verein als unvereinbar mit den Werten von Juventus und dem Verhalten derer, die den Verein repräsentieren, erachtet". Allegri hatte nach einer Roten Karte in der Coppa Italia zunächst am Spielfeldrand gewütet, später ging er auch noch einen Journalisten körperlich an. Der 56-Jährige war zwischen 2014 und 2019 sowie seit Sommer 2021 Trainer der "Alten Dame", in dieser Zeit wurde er fünfmal Meister und fünfmal Pokalsieger.