Öztürk hängt ein Jahr in Oberhausen dran

Rot-Weiß Oberhausen hat sich mit Abwehrchef Tanju Öztürk auf eine Vertragsverlängerung geeinigt. Der 34-Jährige kam im August 2020 von Hansa Rostock und trug seitdem das RWO-Trikot in 117 Regionalliga-Spielen. "Ich will dem Verein dabei helfen, junge Spieler aufzubauen, und halte den Weg, den wir in Zukunft gehen, für sehr wichtig", verrät Öztürk in einer Meldung. Auch der Sportliche Leiter Dennis Lichtenwimmer-Conversano sieht das so: "Ich freue mich sehr über Tanjus Bekenntnis zu unserem neu eingeschlagenen Weg und seiner Bereitschaft, junge Spieler weiter heranzuführen. Bei ihm weiß ich, dass er sich voll in den Dienst des Vereins stellen und handeln wird. Er wird uns auf und neben dem Platz enorm weiterhelfen und als Eckpfeiler vorangehen."