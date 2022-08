Özcan lobt "extreme Qualität" von Modeste

Salih Özcan und Anthony Modeste spielten bis zum Sommer gemeinsam für den 1. FC Köln. In Dortmund kommt es jetzt zur Wiedervereinung - zur Freude Özcans, der Stürmer Modeste "extreme Qualität" zuspricht.

Gemeinsamer Auftritt: Anthony Modeste (rechts) betrat den BVB-Trainingsplatz an der Seite Salih Özcans. Beide spielten vergangene Saison zusammen in Köln. IMAGO/Kirchner-Media

Die ersten Schritte im BVB-Dress absolvierte Dortmunds Neuzugang Anthony Modeste am Dienstag an der Seite eines alten Bekannten: Gemeinsam mit Salih Özcan, mit dem der 34-Jährige in Köln sehr erfolgreich zusammengespielt hatte und der in diesem Sommer ebenfalls nach Dortmund gewechselt war, betrat der Stürmer den Trainingsplatz in Brackel - und wurde prompt von lautstarken Begrüßungsrufen der Fans empfangen.

Sein alter und neuer Mitspieler Özcan freute sich ebenfalls über die Ankunft Modestes. Aus privaten Gründen, weil er mit dem "sehr lebensfreudigen" Angreifer in Köln stets gut klargekommen war, wie er am Dienstagabend bei einer TV-Aufzeichnung des BVB verriet. Aber auch aus rein sportlichen Gründen: "Tony hat im Strafraum extreme Qualität. Er ist brutal abschlussstark mit dem Kopf und mit dem Fuß. Er ist sehr robust und benötigt nur wenige Chancen, um Tore zu machen", geriet Özcan regelrecht ins Schwärmen und ergänzte dann eine Eigenschaft, die Dortmunds Trainer Edin Terzic wichtig ist: "Tony ackert viel."

Özcan absolvierte nur Teile des Trainings

Auch auf Özcan trifft das zu - für den BVB zeigen konnte er das allerdings noch nicht. Eine Fußprellung sorgte für eine sehr zerstückelte Vorbereitung, auch am Dienstag absolvierte er nur Teile der Einheit. Eine Rückkehr in den Kader bereits am Freitag, wenn die Borussia beim SC Freiburg gefordert ist, ist daher eher unwahrscheinlich.