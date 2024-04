Oberschenkelverletzung: Porath fehlt Holstein Kiel bis Saisonende

Holstein Kiel, Tabellenführer der 2. Bundesliga, muss in den verbleibenden vier Partien auf Mittelfeldspieler Finn Porath verzichten. Der 27-Jährige zog sich in seinem 150. Pflichtspiel für die Kieler eine muskuläre Verletzung zu.

Spitzenreiter Holstein Kiel muss in den entscheidenden Wochen der 2. Bundesliga einen personellen Rückschlag verkraften. Finn Porath wird den Störchen mit einer muskulären Verletzung im linken Oberschenkel bis zum Saisonende nicht mehr zur Verfügung stehen.

Der 27-Jährige zog sich die Verletzung am vergangenen Samstag in seinem 150. Pflichtspiel für Kiel beim 1:0-Auswärtssieg gegen den Hamburger SV zu. Schon nach 24 Minuten musste Coach Marcel Rapp reagieren und brachte Tom Rothe für die linke Seite. Ausgerechnet die Leihgabe von Borussia Dortmund war es dann, die in der 59. Minute den einzigen Treffer des Tages erzielte.

Jener Rothe dürfte seine linke Seite, die Porath am vergangenen Spieltag erstmals in dieser Saison bespielte, damit auch im Saisonendspurt wieder übernehmen. Für Poraths eigentlich angestammte rechte Seite kommt vor allem Timo Becker in Frage, der bereits gegen Hamburg aus der Innenverteidigung auf die Außenbahn rückte. Den Platz in der Dreierkette übernahm wiederum der Schwede Carl Johansson, der erstmals nach seinen langwierigen Patellasehnenproblemen wieder über 90 Minuten auflief und dort auch für die verbleibenden vier Spiele ein Kandidat sein dürfte.

Auch Holtby fehlt gegen Kaiserslautern

Dabei haben die Kieler den Aufstieg und sogar die Meisterschaft weiter in der eigenen Hand, die Relegation ist gar so gut wie sicher. Zwölf Punkte beträgt der Vorsprung auf Rang 4, sechs auf die drittplatzierte Fortuna aus Düsseldorf und einen auf Verfolger St. Pauli. Im Saisonendspurt trifft die Rapp-Elf noch auf die Kellerkinder Kaiserslautern (H) und Wiesbaden (A) sowie Fortuna Düsseldorf (H) und Hannover 96 (A).

Zumindest für das anstehende Spiel gegen Kaiserslautern am Samstag (13 Uhr), muss sich Rapp gleich doppelt Gedanken im Mittelfeld machen. Neben Porath, der vier Tore und vier Assists zu einer beeindruckenden Zweitliga-Saison der Kieler beisteuerte, wird auch Kapitän Lewis Holtby fehlen. Der Routinier hatte im Spiel gegen den HSV innerhalb kürzester Zeit Gelb und Gelb-Rot gesehen.