Oberschenkel-Zerrung bei Reyna

Dortmunds Youngster Giovanni Reyna muss seine Länderspielreise mit den USA wegen einer Muskelverletzung vorzeitig beenden.

Vor dem Spiel gegen Kanada vergangene Nacht (1:1) gab der Verband bekannt, dass sich der 18-Jährige "eine Zerrung der rechten Oberschenkelmuskulatur" zugezogen hat.

Der Flügelspieler hatte beim enttäuschenden 0:0 der US-Auswahl in El Salvador in der Nacht auf Freitag noch 90 Minuten auf dem Platz gestanden, gegen Kanada fehlte er, zum dritten Spiel der Länderspielphase am Donnerstagmorgen in Honduras sei ein Einsatz ebenfalls ausgeschlossen, gab der Verband bekannt.

Roses Warnung: "Wir müssen auf ihn aufpassen"

Was die Verletzung für Reynas möglichen Einsatz am kommenden Wochenende für den BVB bei Bayer Leverkusen (15.30 Uhr, LIVE! bei kicker), ist noch offen und wird wohl erst nach weiteren Untersuchungen in Dortmund klarer sein. Trainer Marco Rose hatte zuletzt angesichts des Reisepensums gewarnt: "Wir müssen auf ihn aufpassen."