Stoppelkamp trifft und liefert drei Assists: RWO gegen Absteiger Wegberg-Beeck in Torlaune

Rot-Weiß Oberhausen hat sein letztes Heimspiel der Saison deutlich mit 5:2 gegen Absteiger FC Wegberg-Beeck gewonnen.

Rot-Weiß Oberhausen hat sich mit einem 5:2-Erfolg von seinen Fans im Stadion Niederrhein verabschiedet. Nach nur drei Minuten brachte Stoppelkamp die Kleeblätter in Führung. Sein Freistoß in der Nähe der Eckfahne flog an Freund und Feind vorbei ins lange Eck. Die Gäste versteckten sich aber keineswegs. Strombergs Versuch landete nach zwölf Minuten aber in den Armen von Benz. Ezekwem zwang Meyer anschließend auf der anderen Seite mit dem Kopf zur Glanzparade (16.). In der 26. Minute glichen die Gäste nach einem verunglückten Rückpass durch Stromberg aus. Die Freude über das 1:1 hielt nur kurz. Oberhausen drückte nun auf das Gaspedal. Wieder war es ein Stoppelkamp-Freistoß, der für Gefahr sorgte. Öztürk staubte im Anschluss zum 2:1 ab (28.). Auch am dritten Treffer der Gastgeber war der Ex-Profi beteiligt, der mit seiner Ecke diesmal für Yalcin servierte (35.). Noch vor dem Kabinengang erhöhte RWO auf 4:1. Sieben wurde im Sechzehner gefoult, den fälligen Strafstoß schob Kefkir links unten ein (39.).

Nach dem Seitenwechsel war die Luft etwas raus. Es dauerte bis zur 70. Minute, ehe mit Wegberg-Beeck mal wieder ein Team gefährlich vor dem gegnerischen Tor zeigte. Stromberg schloss jedoch zu unplatziert ab. Kurz darauf drehte Oberhausen noch einmal an der Anzeigentafel. Wieder leitete Stoppelkampf ein, der diesmal für Kreyer vorbereitete (74.). Den Schlusspunkt in einer torreichen Begegnung setzten allerdings die Gäste. San Jose bestrafte einen Patzer von Fassnacht, der ausgerutscht war (83.).