Nürnberg trennt sich von Sportvorstand Hecking

Der 1. FC Nürnberg spielt eine Rückrunde zum Vergessen. Unter anderem verantwortlich dafür ist Dieter Hecking, dessen Zeit beim Club nun endet.

Ein Verein wie der 1. FC Nürnberg hat in der 2. Bundesliga natürlich andere Ziele, als nach unten zu schauen. Aber genau das muss der Club nach einer völlig verkorksten Rückrunde tun, zumal der FCN nach dem 1:3 bei Fortuna Düsseldorf am Freitagabend weiter in akuter Abstiegsgefahr ist. Die Entscheider haben sich schon vor dem Gang zum Aufstiegskandidaten nach der sportlichen Misere zusammengesetzt und die Zukunft beraten.

Herausgekommen ist dabei nun, dass es ab sofort ohne Sportvorstand Dieter Hecking weitergehen soll.

Der Aufsichtsrat hatte noch im vergangenen Jahr inmitten einer komplett verkorksten Drei-Trainer-Spielzeit den Vertrag mit dem 59-Jährigen verlängert, nun fand sich in dem Gremium in nahezu identischer Besetzung eine Mehrheit für die Trennung, die der Verein noch nicht offiziell bestätigt hat.

Keine wirkliche Entwicklung zu sehen

Hecking, der die Nürnberger bereits zwischen 2009 und 2012 trainiert hatte, kehrte zur Saison 2020/21 als Sportvorstand zurück. Wirklich erfolgreich spielte der Club aber auch unter dem neuen Boss, der am Ende der Spielzeit 2022/23 sogar als Interimstrainer gefragt war, nicht. Auch mit vier verschiedenen Coaches (Robert Klauß, Markus Weinzierl, eben Hecking selbst und jetzt Cristian Fiel) hat sich die Mannschaft kaum weiterentwickelt.

Der Club, der zuletzt fünf Niederlagen hintereinander kassierte und nur einen Punkt aus den vergangenen sieben Spielen ergatterte, geht auf Platz 13 stehend in die letzten beiden Partien. Am Samstag kommt die SV Elversberg nach Nürnberg, ehe es am 34. Spieltag zum Hamburger SV geht.