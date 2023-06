Nürnberg startet in die Vorbereitung - mit sechs Youngstern

Am Montag ist der 1. FC Nürnberg in die Vorbereitung auf die kommende Zweitliga-Saison gestartet. Mit dabei sind unter anderem sechs Spieler aus dem eigenen Nachwuchs.

In der kommenden Zweitliga-Saison soll alles besser werden beim 1. FC Nürnberg. Zumindest nicht schlechter, was dann wohl den Abstieg in die 3. Liga bedeuten würde. Diesen konnte der Club am letzten Spieltag gerade noch abwenden, ein 1:0-Sieg in Paderborn spülte den FCN am Ende noch auf Platz 14. Der Rang, der Nürnberg bei der Auslosung der 1. Runde des DFB-Pokals gerade noch in den Profi-Topf spülte und ein Auswärtsspiel beim Fünftligisten FC Oberneuland bescherte.

"Wir gehen natürlich als Favorit ins Spiel. Dieser Rolle wollen wir gerecht werden", äußerte sich Neu-Cheftrainer Cristian Fiel noch am Sonntag zum vermeintlich einfachen Los, das Nürnberg aber "nicht unterschätzen" werde. Bis Mitte August die Reise nach Bremen angetreten wird, stehen für den Club aber zuvor bereits die ersten beiden Spieltage in der 2. Liga an.

Sextett um Uzun bekommt die Chance

Um dafür gewappnet zu sein, begrüßte Fiel und sein Trainerteam die Spieler am Montag am Valznerweiher zum Start in die Vorbereitung. Bevor es am Dienstag erstmals auf den Platz geht, warteten auf die Club-Profis zum Wochenstart noch die obligatorischen Leistungs- und Laktattests.

Mit dabei waren auch sechs Spieler aus dem eigenen Nachwuchs, die laut Vereinsmitteilung "für die bevorstehenden Wochen zum Kader der Lizenzspielermannschaft gehören". Neben Can Uzun (17), der am letzten Spieltag in Paderborn sein Startelfdebüt feierte, dürfen sich auch Nicolas Ortegel (19), Jermain Nischalke (20), Pascal Fuchs (18), Jannik Hofmann (21) und Ali Loune (21) in der Vorbereitung unter Fiel präsentieren. Etwas überraschend nicht dabei ist mit Leonardo Vonic (19) ein weiterer vielversprechender Stürmer aus der U 23.

Vertrauen in Loune

Hofmann unterschrieb Ende Mai einen neuen Vertrag beim Club, gleiches gilt nun für Loune. "Ali hat sich durch seine Auftritte bei der U 23 in den Vordergrund gespielt. Er war auch in der abgelaufenen Spielzeit ab und zu Trainingsgast bei der ersten Mannschaft. Wir freuen uns, dass er uns auch in den kommenden Jahren treu bleibt und sind uns sicher, dass er in der Vorbereitung bei den Profis den nächsten Entwicklungsschritt gehen kann, um sich für höhere Aufgaben zu empfehlen", kommentierte Sportdirektor Olaf Rebbe die Vertragsverlängerung.

Rebbe ist derweil weiterhin drauf und dran, den noch lange nicht fertigen Kader nach Fiels Wünschen zu formen. Mit Daichi Hayashi (26) steht der zweite externe Neuzugang bereits in den Startlöchern, während die Zukunft der Leihspieler Jens Castrop (19) und Lino Tempelmann (24) weiterhin nicht final geklärt ist.

Unabhängig davon will der Club aber Platz für seine jungen Spieler lassen. "Uns ist es wichtig, dass wir auch in der Kaderzusammenstellung wieder vermehrt auf unser NLZ zurückgreifen. Mit Cristian Fiel als Cheftrainer haben wir den passenden Förderer an der Seitenlinie", so Rebbe.