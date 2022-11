Nürnberg muss auch noch auf Mathenia verzichten

Die schlechten Nachrichten für den 1. FC Nürnberg reißen einfach nicht ab: Nun fällt auch noch Stammkeeper Christian Mathenia aus - wohl für länger.

Wie der Club am späten Mittwochnachmittag mitteilte, hat sich Mathenia beim 2:1-Sieg am letzten Spieltag vor der Winterpause gegen den SC Paderborn einen Sehnenanriss am rechten Schultereckgelenk zugezogen.

"Wir haben mehrere Untersuchungen durchgeführt", wird Mannschaftsarzt Dr. Markus Geßlein auf der FCN-Website zitiert. "Am Ende haben wir uns zusammen mit Christian für eine OP entschieden." Mathenia wird nach Vereinsangaben noch in dieser Woche operiert.

Mathenia hatte sich die Verletzung bereits in der 30. Minute zugezogen, als er einen Schuss von Paderborns Julian Justvan mit einer sensationellen Parade noch an die Querlatte lenkte. Anschließend musste er sich behandeln lassen, konnte die Partie aber zu Ende spielen. Der 1. FCN teilte keine exakte Ausfallzeit des Keepers mit, lediglich, dass dieser "bis auf weiteres" nicht zur Verfügung stehen wird. Es ist aber zu befürchten, dass Mathenia längerfristig ausfallen wird.

Auch Lawrence und Wekesser fehlen länger

Damit fiel ein weiterer Wermutstropfen in den Sieg gegen Paderborn. Denn in der Partie zogen sich auch James Lawrence und Erik Wekesser schwerwiegendere Verletzungen zu. Flügelspieler Wekesser zog sich eine Kreuzband-Teilverletzung zu, Innenverteidiger Lawrence einen Innenband- und Innenmeniskusriss. Beide werden dem Club wohl monatelang nicht zur Verfügung stehen.