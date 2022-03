Nürnberg bindet Schleimer und Klaus

Der 1. FC Nürnberg hat die Verträge mit zwei Spielern verlängert: Lukas Schleimer (22) und Carl Klaus (28) werden weiter für den Club auflaufen.

"Ich freue mich riesig, dass ich in Nürnberg bleiben darf. Wenn ich ehrlich bin, hätte ich vor einem Jahr nicht damit gerechnet. Die letzten Monate waren geprägt von unglaublichen Momenten", so Stürmer Schleimer, der 2017 vom TuS Mosella ins NLZ der Nürnberger wechselte, auf der Website der Franken. In der vergangenen Saison war er an den 1. FC Saarbrücken ausgeliehen, in der aktuellen Spielzeit zog ihn Coach Robert Klauß hoch zu den Profis, wo er seine ersten Zweitligaeinsätze sammelte. In 14 Spielen traf er einmal und bereitete zwei Treffer vor.

"Lukas hat unter Beweis gestellt, welche Entwicklung man als junger Spieler in kürzester Zeit nehmen kann. Eigentlich hat er im Sommer keine Perspektive mehr beim Club besessen. Durch starke Leistungen bei der U 21 und dann auch im Training bei den Profis, hat er seine Chance eindrucksvoll genutzt. Lukas hat sich diese Vertragsverlängerung absolut verdient", so Sportvorstand Dieter Hecking.

"Carl hat seine Rolle vom ersten Tag an perfekt ausgefüllt"

Wie Schleimer hat auch Klaus seinen Vertrag in Nürnberg verlängert. Vor der Saison kam der Torwart von Darmstadt zum Club. Die Nummer 2 des FCN machte zwar noch kein Ligaspiel, stand aber in beiden Pokalspielen zwischen den Pfosten. Auch, wenn der Vertrag des gebürtigen Stuttgarters am Saisonende noch nicht ausläuft, hat die Sportliche Leistung des FCN den Kontrakt bereits jetzt vorzeitig verlängert.

"Carl hat seine Rolle vom ersten Tag an perfekt ausgefüllt. Er übt mit starken Trainingsleistungen dauerhaft Druck auf Christian Mathenia aus. Dadurch werden beide besser. Und in den beiden Pflichtspielen war er eine verlässliche Größe. Wir sind froh, längerfristig mit ihm weiterarbeiten zu können", so Hecking.