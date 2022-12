Nübel zu Bayern: "Es macht wenig Sinn, dass ich zurückkomme"

Nach der Verletzung von Manuel Neuer ist der FC Bayern auf der Suche nach einem Torhüter für die zweite Saisonhälfte. In diesem Zuge haben die Münchner die Fühler nach Alexander Nübel ausgestreckt - für den 26-Jährigen ergibt eine Rückkehr allerdings "wenig Sinn", wie er nun klargestellt hat.

Ist in Monaco gesetzt: Alexander Nübel. picture alliance

Nach der schweren Verletzung von Manuel Neuer will der FC Bayern Alexander Nübel, doch Alexander Nübel will nicht zum FC Bayern. Zumindest nicht jetzt - und nicht unter den Umständen, die mit einer Rückkehr in diesem Winter einhergehen würden.

Nübel fühlt sich an der Côte d’Azur wohl und möchte dort bleiben, wie er nun gegenüber der "Bild"-Zeitung betont hat. "Ich bin froh, dass ich hier bin und habe mit Monaco noch viele Spiele vor der Brust", sagt der Torhüter, "ich habe hier gemerkt, wie wichtig Spiele sind. Das will ich nicht mehr missen." In Bezug auf einen Wechsel zum FC Bayern heißt das: "Es macht wenig Sinn, dass ich zurückkomme."

Nübel drückt Neuer die Daumen

Nach seinem Ski-Unfall, bei dem er sich einen Schien- und Wadenbeinbruch zugezogen hat, fällt Neuer zwar bis Saisonende aus - sobald er sich auskuriert hat, will er aber ins Tor zurückkehren und wieder zu alter Stärke finden. "Ich weiß nicht, wie schwerwiegend die Verletzung von Manuel ist", sagt Nübel, "aber ich denke, ab Sommer, spätestens in der Vorbereitung für die nächste Saison, wird er wieder fit sein."

Er, Nübel, drücke Neuer "die Daumen" für eine zügige Genesung - er weiß allerdings auch, was es für ihn bedeuten würde, wenn Neuer wieder auf dem Platz stehen kann. Der 36-Jährige hat einen immens hohen Stellenwert in München und genießt größte Wertschätzung und Anerkennung. Für Nübel ist damit klar: Er wäre wieder zweite Wahl, sobald Neuer ins Tor zurückkehrt. Eine solche Konstellation hat er für sich schon mehrfach ausgeschlossen.

Diese Gemengelage lässt eine Rückkehr von Nübel unwahrscheinlich erscheinen. Die Entscheidung liegt aber ohnehin nicht bei ihm selbst oder den Bayern, sondern bei Monaco. Die Münchner haben zwar eine Klausel, mit der sie Nübel zurückholen können, doch diese gilt nicht im Winter. Voraussetzung für einen Transfer wäre also, dass die Monegassen einwilligen. "Sie müssten erst einmal das Signal geben, dass sie es machen wollen", sagt Nübel und schickt dann noch einen Satz hinterher, der die Causa nun schließen könnte: "Ich glaube, das wird sehr schwierig."

Nach kicker-Informationen blockt Monaco die eher zaghaften Annäherungsversuche der Bayern bislang ab, verschließt aber auch nicht die Tür. Für die AS ist ohnehin klar: Solange kein Ersatz bereitsteht, muss Nübel bleiben.