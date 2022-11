Nübel-Rückkehr zu Bayern? "2023 wird das nicht passieren"

Manuel Neuer bleibt gesetzt, Sven Ulreichs auslaufender Vertrag dürfte verlängert werden. Für Alexander Nübel ist kein Platz im Bayern-Tor.

Neuer ist 36 Jahre alt, sein Vertrag in München läuft bis zum 30. Juni 2024. Sven Ulreich ist 34 Jahre alt, sein Vertrag beim Rekordmeister läuft nach dieser Saison aus, doch eine Verlängerung ist nach kicker-Informationen "auf jeden Fall vorstellbar", wie Sportvorstand Hasan Salihamidzic sagt.

Alexander Nübel ist 26 Jahre alt - Vertrag bis 2026 in München und bis Saisonende an die AS Monaco ausgeliehen. Bei den Monegassen ist der frühere Schalker Stammkeeper. Dass er sich in München wieder auf die Bank setzt, den Zweikampf sucht um den Platz hinter Neuer - das ist nur sehr schwer vorstellbar.

Salihamidzic über Neuer: "Er sagt, wie lange er spielt"

Eine Sichtweise, die sich trotz der aktuellen Vertragslage bei Nübel wohl auch bei den Machern des FC Bayern offenbar durchgesetzt hat. Auf eine Rückkehr Nübels im Sommer 2023 angesprochen, sagte Salihamidzic im Gespräch mit "Sky": "2023 wird das nicht passieren. Danach muss man sehen."

Der Sportvorstand hat glasklare Vorstellungen hinsichtlich Neuers Status. "Wir werden den Teufel tun, Manuel zu sagen, du hörst auf. Er sagt, wie lange er spielt. Manuel ist ein Vollprofi."

Darüber habe er sich auch mit Nübel ausgetauscht. Dieser habe in der Vergangenheit mehrfach betont, nicht zu den Bayern zurückzukommen, solange Neuer bei den Bayern noch aktiv sei. Der FC Bayern müsse Entscheidungen treffen, "aber", so Salihamidzic, "so weit sind wir noch nicht".