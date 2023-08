Nübel begeistert Hoeneß: "Da knallt's schön"

Alexander Nübel geht beim VfB Stuttgart als Nummer eins in die Saison. Sebastian Hoeneß über die ersten Eindrücke - und die Konstellation hinter Nübel.

Seine Vorgänger ließen im DFB-Pokal schon mal den Ersatztorhüter ran, Sebastian Hoeneß plant für das Erstrundenspiel bei der TSG Balingen in Reutlingen anders. "Nicht wirklich" habe er darüber nachgedacht, den 17-jährigen Dennis Seimen anstelle von Alexander Nübel am Samstag (13 Uhr, LIVE! bei kicker) zwischen die Pfosten zu stellen. "Alex ist ein bisschen später zu uns gekommen, deswegen ist es wichtig, dass er auch das Spiel macht."

Danach wird die Leihgabe vom FC Bayern als Nummer eins in die Saison gehen, auch wenn der derzeit noch verletzte Fabian Bredlow diese auf dem Rücken trägt. "Alex macht wirklich einen richtig guten Eindruck, auf und neben dem Platz", gerät Hoeneß schon vor dem Pflichtspielstart ins Schwärmen.

"Er strahlt eine unglaubliche Ruhe aus, Klarheit, trainiert sehr engagiert. Ich glaube, dass er sich auch in der Torwartkonstellation sehr wohlfühlt, ich schau da immer mal rüber. Da knallt's schön, aber da wird sich auch immer wieder gegenseitig gelobt. Da meine ich einen richtig guten Spirit zu sehen und zu hören. So gesehen lässt es sich sehr gut an."

Nübel präsentiere sich nicht ruhig "im Sinne von introvertiert", sondern im Sinne von "ausbalanciert, ausgeglichen", berichtet Hoeneß. "Er ist jetzt, glaube ich, kein Lautsprecher in der Kabine. Ich bin nicht oft in der Kabine - das ist Spielerbereich -, aber wenn ich mal durchlaufe, ist es nicht so, dass ich Alex rumkrakeelen höre. Er ist wirklich ein feiner Kerl, entspannt, auf dem Platz schaltet er dann um. Er ist auf jeden Fall ein Zugewinn - sportlich und als Mensch."

Als Nummer zwei hinter Nübel geht vorerst Seimen ins Rennen, den der VfB mittelfristig zum Stammkeeper aufbauen will. "Grundsätzlich wird es aber wichtig sein, dass Dennis seine Spiele in der zweiten Mannschaft bekommt. Der Junge muss spielen", so Hoeneß. Bredlow werde, sobald wieder gesund, ebenfalls wichtig bleiben. "Er arbeitet wie ein Tier."