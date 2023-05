"Normalerweise einen Fair-Play-Preis verdient": Heidel kritisiert Beschimpfungen

Der FC Bayern ist Meister - mal wieder. Ein Umstand, der vielen Fußballfans nicht so richtig schmecken will. Dass es dazu kam, liegt auch am 1. FSV Mainz 05. Dessen Sportvorstand wehrte sich nun gegen Anfeindungen.

Nach einer desolaten Serie von vier Niederlagen in Serie mit jeweils mindestens drei Gegentoren, galten die Mainzer beim Saisonfinale in Dortmund für manch einen als kleine Hürde, die der BVB auf seinem Weg zur heiß ersehnten Meisterschaft nehmen müsste. Wie sich am Ende herausstellte, war es eine zu hohe Hürde für die Westfalen.

Mehr als ein 2:2 war nicht drin, der schwarz-gelbe Meistertraum platzte - und in München freute man sich erneut über die Schale. Entsprechend staute sich bei so manch einem Frust über die verpasste Gelegenheit auf. Wie heutzutage üblich, entlud sich dieser dann auch in sozialen Medien - und überschritt dabei auch die Grenzen des guten Geschmacks, wie FSV-Sportvorstand Christian Heidel bestätigte.

Lichtjahre unter der Gürtellinie

Die Rheinhessen hätten selten so viele Reaktionen nach einem Bundesligaspiel im Netz bekommen wie am Samstag, berichtete Heidel und kritisierte dabei so manchen Kommentar im Netz. "Die Beschimpfungen gehen in einen Bereich, der Lichtjahre unter der Gürtellinie ist", sagte der 59-Jährige bei einer Medienrunde am Sonntag und betonte: "Das hat mich nachdenklich gestimmt, aber wir können damit umgehen."

Heidel gab zu, dass man sich auch in Mainz "natürlich auch mal einen anderen Meister" gewünscht hätte, allerdings wäre es für ihn ein Unding gewesen, wenn der FSV das Spiel absichtlich abgeschenkt hätte. "Es kann doch nicht sein, dass wir das beeinflussen", stellte Heidel unmissverständlich fest und betonte, dass es "normal ist, dass wir alles probieren, ein Spiel zu gewinnen".

Genau das habe das Team von Bo Svensson dann auch getan - und hätte Heidel zufolge dafür etwas anderes verdient als Beschimpfungen. "Normalerweise haben wir dafür einen Fair-Play-Preis verdient."