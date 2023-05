Normal ist auch das nicht: Schon neun Elfmeter gegen den FC Bayern

Wer diese schwache Saison des FC Bayern aufarbeitet, kommt an einer kuriosen Statistik nicht vorbei: Bereits neun Elfmeter verursachte der Rekordmeister nach 33 Spieltagen, Vereinsrekord.

Normalerweise geht es andersrum, aber was ist in diesen Wochen und Monaten schon normal beim FC Bayern? Also: In guten Jahren dominiert er die meisten seiner Spiele, generiert viele Offensivaktionen und ist in der Defensive eher weniger gefordert. Die Strafstöße bekommen die Münchner dann zugesprochen. Und nun? Acht der 37 Gegentore und damit 21,6 Prozent in dieser Spielzeit fielen durch einen Elfmeter, insgesamt verhängten die Schiedsrichter schon neun gegen sie.

Lediglich der Mainzer Jonathan Burkhardt scheiterte beim 2:6 in der Hinrunde an Sven Ulreich. Yann Sommer wiederum musste bei allen sechs Strafstößen gegen sich den Ball aus dem Netz holen. Kurios: Wie beim 1:3 gegen Leipzig bekamen die Bayern auch schon beim 1:2 in Leverkusen zwei Elfmeter gegen sich gepfiffen. Spielentscheidend und nun wohl titelentscheidend - gegen sie.

Neun Strafstöße sind so viele wie in den drei Saisons davor zusammen und generell FCB-Negativrekord. Der alte stand bei jeweils acht in den Spielzeiten 1974/75 sowie 2003/04. Die bislang acht gegen sie verwandelten toppen die alten Rekorde mit sieben aus 1965/66, 74/75, 77/78 und 03/04. In sämtlichen Fällen wurde der FC Bayern übrigens nicht Deutscher Meister, und spätestens seit dem Dortmunder 3:0 am Sonntagabend beim FC Augsburg deutet auch in dieser Spielzeit alles darauf hin, dass es in München nichts zu feiern gibt.

Pavard hat schon drei Elfmeter auf dem Gewissen

Ein Muster ist schwer erkennbar, Unkonzentriertheiten spielen in jedem Fall eine Rolle. Siehe Benjamin Pavard, der gegen Leipzig ziemlich unbedarft Christopher Nkunku zu Fall brachte und bereits seinen dritten Elfmeter auf dem Gewissen hat. Kein Bundesligaspieler kommt aktuell auf mehr.

Aber auch Dayot Upamecano, Matthijs de Ligt, Noussair Mazraoui und selbst ein Offensivspieler wie Serge Gnabry stehen in der Sünder-Datenbank. Wahrlich kein Ruhmesblatt für eine Mannschaft, der jegliches Selbstverständnis abhandengekommen ist und die sich gerne selbst ein Bein stellt. Der Elfmeter zum 1:1 gegen Leipzig entsprang einem Einwurf - für die Bayern. Normal ist das wirklich nicht.