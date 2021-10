Nkunku: Galas, Glanz und Gloria

Leipzigs Christopher Nkunku ist momentan in einer derart exzellenten Verfassung, dass er beinahe nach Belieben trifft. Über einen, der sich und andere leuchten lässt.

Es war ein Satz, den man nicht allzu oft aus dem Mund eines Trainers hört. Ein ziemlich schwärmerischer Satz, der keine Fragen mehr offen ließ. Eine Pressekonferenz an einem Montag Ende September, am Wochenende hatte Christopher Nkunku beim 6:0 gegen Hertha BSC mit zwei Toren und zwei Vorlagen geglänzt, am Tag nach der Medienrunde stand das Champions-League-Spiel gegen Brügge an.

Was ist von den Belgiern zu erwarten? Wie ist die Ausrichtung? Leipzigs Trainer Jesse Marsch bekam die üblichen Fragen gestellt, und irgendwann ging es eben auch um Nkunku, den Mann, der in diesen Wochen dabei ist, in andere Sphären vorzustoßen.

Der Junge hat keine Schwächen. Jesse Marsch

Als Marsch vor dem Brügge-Spiel über den 23-Jährigen sprach, wurde schnell klar, welch große Stücke er auf ihn hält. Seit seinem Amtsantritt habe er sich oft mit "Christo" unterhalten, sagte Leipzigs Coach und schickte dann diesen einen schwärmerischen Satz hinterher: "Der Junge hat keine Schwächen."

Zahlen bilden nicht immer den Wert ab, den ein Spieler für seine Mannschaft hat, doch wie gut Nkunku derzeit ist, das lässt sich durchaus an seinen Statistiken ablesen. Erst dieser Dreierpack bei Manchester City, dann zwar ein torloses Spiel beim 1:1 in Köln, doch anschließend: Doppelpack gegen Hertha BSC, Tor gegen Brügge, Doppelpack gegen den VfL Bochum - Nkunku ist in Galaform.

Mit 13 zog es Nkunku ins Nachwuchsinternat von Paris St. Germain und er durchlief dann sämtliche Jugendmannschaften, ehe er vor gut zwei Jahren für 13 Millionen Euro nach Leipzig wechselte. In seiner ersten Saison für RB erzielte er zwar nur fünf Tore, bereitete aber 15 vor, ehe er 2020/21 sechs Tore und sieben Vorlagen zur Vizemeisterschaft beitrug - Werte, die Nkunku in dieser Saison aller Voraussicht nach übertreffen wird.

Für Marsch hat Nkunku "noch viel Luft nach oben"

"Er ist noch jung, aber er will viel." Auch das sagte Marsch vor dem Brügge-Spiel und erhielt in den darauffolgenden Partien die Bestätigung. Nkunku trumpfte auf, er glänzte, und er ließ andere glänzen.

Trotz der Gala-Auftritte, trotz der Tore, die Nkunku erzielt hat, trotz der Vorlagen, die er gegeben hat: Marsch ist der Ansicht, dass sein Offensivspieler "noch viel Luft nach oben" hat. Eine Einschätzung, bei der man sich dieser Tage schon fragen muss: Wohin soll das dann bloß führen?