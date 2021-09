Niederlechners Warnung: "Wenn wir da so auftreten …"

Dem Debakel in Freiburg folgt das schwierige Auswärtsspiel in Dortmund: Der FC Augsburg muss sich gewaltig steigern, um gegen eine der besten Heim- und Offensivmannschaften der Liga nicht gleich noch mal unter die Räder zu kommen.

Florian Niederlechner & Co. verloren in Freiburg klar. imago images/Beautiful Sports

Nach dem desaströsen 0:3 in Freiburg sprach Angreifer Florian Niederlechner von einer "katastrophalen" ersten Halbzeit und von "Angsthasenfußball". Mit Blick auf die kommende Partie bei Borussia Dortmund am Samstag (15.30 Uhr, LIVE! bei kicker) schob der Stürmer eine deutliche Warnung hinterher: "Wenn wir da so auftreten, kriegen wir noch zwei Tore mehr." Die hätte der FCA auch in Freiburg schon kassieren können, echte eigene Chancen hatte die schwächste Offensivmannschaft der Liga (erst zwei Treffer) hingegen nicht. Beim besten Angriff fand ein Querpass von Mads Pedersen keinen Abnehmer.

Am kommenden Wochenende trifft Augsburg auf den BVB, der mit 17 Treffern die zweitbeste Offensive der Liga stellt. Zu Hause gewann Dortmund in dieser Saison bisher alle drei Spiele und erzielte dabei zwölf Tore - kassierte aber auch schon sechs Gegentreffer im eigenen Stadion. Die Borussia ist also nicht unverwundbar, aber in jedem Fall brandgefährlich. Der FCA muss aufpassen, nicht gleich noch mal unter die Räder zu kommen.

"Auswärtsspiele in Freiburg und Dortmund, das ist ein Brett. Den ersten Teil haben wir in den Sand gesetzt", sagt Markus Weinzierl und kündigt an: "Wir werden uns definitiv von einer anderen Seite zeigen, obwohl wir wissen, dass es unheimlich schwer ist, in Dortmund zu punkten und zu bestehen." Der Trainer und Manager Stefan Reuter hatten nach dem Auftritt in Freiburg deutliche Kritik an Leistung und Einstellung der Mannschaft geübt. Mit Blick in die Zukunft sagte Reuter: "Du musst solche Dinge wegstecken und daraus lernen, dass das alles Entscheidende ist, dass wir die Intensität in unserem Spiel brauchen." Die muss der FCA in Dortmund - läuferisch und kämpferisch - auf den Platz bringen. Sonst könnte aus Niederlechners Warnung schnell Wirklichkeit werden.